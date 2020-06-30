【新冠肺炎】袁國勇：患者發病後首7至10日體內病毒量高　倡及早用藥控制病情

▲ 袁國勇倡患者及早用藥以控制病情。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，近日稍有緩和，惟多個專家預計將有第二波來襲，政府抗疫顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇指患者發病後首7至10日體內病毒量高，惟發炎情況少，倡及早用藥控制病情。

【新冠肺炎】梁卓偉：群體免疫不足一半 第二波來襲無可避免

他提到，早前有一名59歲淋巴瘤女患者今年4月因新冠肺炎入院，獲處方愛滋病藥物「Kaletra」、利巴韋林及IL-6 單株抗體「tocilizumab」藥，惟情況未有改善，約2星期後需轉送瑪麗醫院深切治療。患婦及後持續10天獲處方瑞德西偉治療，但ct值仍低於20，反映病毒量仍高，院方遂安排兩度處方康復血漿，患婦始見改善，並於6月2日出院。

袁國勇認為，患者發病後7至10日內，體內病毒量高惟炎症情況少，應及早以干擾素、瑞德西偉等混合用藥，亦可透過康復血漿作治療，盡快抑制病毒量；如已發病逾10天，就應以低劑量類固醇或IL-6 單株抗體「tocilizumab」，以減少細胞因子風暴帶來的傷害。

【限聚令】林鄭月娥指限聚令措施傾向進一步放寬 爭取本周內公布健康碼詳情

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡