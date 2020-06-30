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【新冠肺炎】袁國勇：患者發病後首7至10日體內病毒量高　倡及早用藥控制病情

社會 12:42 2020/06/30

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袁國勇倡患者及早用藥以控制病情。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，近日稍有緩和，惟多個專家預計將有第二波來襲，政府抗疫顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇指患者發病後首7至10日體內病毒量高，惟發炎情況少，倡及早用藥控制病情。

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他提到，早前有一名59歲淋巴瘤女患者今年4月因新冠肺炎入院，獲處方愛滋病藥物「Kaletra」、利巴韋林及IL-6 單株抗體「tocilizumab」藥，惟情況未有改善，約2星期後需轉送瑪麗醫院深切治療。患婦及後持續10天獲處方瑞德西偉治療，但ct值仍低於20，反映病毒量仍高，院方遂安排兩度處方康復血漿，患婦始見改善，並於6月2日出院。

袁國勇認為，患者發病後7至10日內，體內病毒量高惟炎症情況少，應及早以干擾素、瑞德西偉等混合用藥，亦可透過康復血漿作治療，盡快抑制病毒量；如已發病逾10天，就應以低劑量類固醇或IL-6 單株抗體「tocilizumab」，以減少細胞因子風暴帶來的傷害。

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記者：陳正怡

 

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