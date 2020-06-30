《我們．異》+《訪．嚇》監製驚悚新作　 《顫．役．前》繼續探討種族問題【有片】

▲ 《我們．異》、《訪．嚇》班底新作《顫．役．前》。

雖然近期不少外語電影因疫情關係紛紛延期，不過暑假黃金檔期依然有不少好戲準備上映。由《我們．異》（Us）及《訪．嚇》（Get Out）監製製作的新作《顫．役．前》（Antebellum）日前發放最新預告片。

《顫．役．前》講述一名黑人女性試圖逃離昔日蓄奴制盛行的可怕莊園，被傳媒讚譽為「暑假唯一一套電影，既能回應當下，又能呼應於根深柢固的種族歧視之下，廣泛的黑人權利運動」。電影食正時下的社會議題，隨時有機會突圍而出成為暑假票房的「黑馬」。

《顫．役．前》的故事繼續呼應監製的兩部前作《我們．異》和《訪．嚇》，以獨特的說故事方式，以及出其不意的橋段，將美國昔日的蓄奴制度，扣連現今社會的白人至上主義、種族對立問題。

再加上近月的Black Lives Matter運動席捲全球，《顫．役．前》可謂又一「神預言」電影。

▲ 《顫．役．前》如《我們．異》）及《訪．嚇》般探討種族問題。

電影由《NASA無名英雌》（Hidden Figures）著名女歌星珍奈兒夢妮（Janelle Monáe）主演，飾演一名身陷絕境的傑出黑人作家，為求保命必須與時間競賽，拆解眼前的困局。當故事尾段揭曉謎團時，更會令人深深佩服劇本的精妙之處。

其實電影早於3月已舉辦過小型試映會，獲得不少行內製作人及傳媒力讚。導演謝拉布殊（Gerard Bush）和基斯杜化倫斯（Christopher Renz）更透露當時甚至有人感動落淚，令他們意識到這部電影公映之後，或許會為社會帶來全新的衝擊。

因此即使受疫情影響，他們仍不願將電影放上網上平台，決定延期至戲院重開後才上映，為的是讓觀眾能夠透過大銀幕，更全面地感受這部電影的震撼。