【幼兒濕疹】濕疹幼兒夏日暢泳怕過敏　護士媽媽：凡士林起阻隔效果減輕皮膚刺激

▲ 大魚媽分享帶濕疹孩子游泳的注意事項。

又到了夏季，是游泳的季節。好多家長都有疑慮應否帶有濕疹的小朋友去游水，記得去年大魚媽都有一番掙扎，當時妹妹濕疹正慢慢好轉中，開始讓她試試到泳池學游泳，結果她沒有太大問題，所以安全地度過了一個快樂的泳季，然後濕疹更慢慢康復呢！以下是大魚媽給濕疹人士游水的小貼士：



濕疹患者在濕疹急性發作期應避免游泳，如果濕疹正大範圍地發炎、紅腫、有傷口，應避免游泳，直至情況緩和。一般皮膚乾燥、慢性濕疹，例如皮膚痕癢、增厚、乾燥，都可以嘗試游泳。



泳池和海灘，都有不同的刺激性，泳池多用漂水，即氯氣去殺菌消毒，有機會令皮膚變得乾燥，甚至引起刺激性接觸性皮膚炎，令皮膚出現痕癢、紅疹、腫脹等病徵。如果在室內暖水池游泳，皮膚長時間浸暖水，亦會令到皮膚乾燥。海水中的鹽水和砂粒，可能會對濕疹病人的皮膚引起刺激。海洋同時存在大量細菌與微生物，當傷口接觸海中細菌，有可能會受感染，所以有傷口就不要下水。



然而每個人的反應亦不盡相同，有些人對海水較為敏感，有些人對泳池較敏感，所以要循序漸進地試，其大原則如下：



下水前先塗上厚厚的凡士林在皮膚上，尤其是較乾和敏感的位置。大家記不記的大魚媽介紹過，凡士林是石油副產品，不建議多用，因為不易被吸收和對皮膚沒有滲透滋潤效果。但游水時用，就有阻隔效果，可以減輕泳池水或海水對皮膚的刺激性。但一般半小時左右就開始沖洗掉，需要補搽才有更好效果。



初次游泳，不宜太長時間，有敏感反應要立即上水，以清水徹底沖洗皮膚。如果沒有問題，可以游泳半小時左右，然後逐步慢慢加長時間，一邊觀察皮膚反應。



游泳後，要徹底沖洗皮膚，不要用太熱的水，用温和的沐浴露去除殘存的氯氣、鹽和沙的顆粒，然後塗上潤膚霜保濕。游泳後或會皮膚比平時乾燥，需更密地塗潤膚霜。



適量陽光有助身體製造維他命D，紫外線亦有機會令部分濕疹患者的皮膚有所改善。然而，有另一部分的患者的病情卻反而會因曬太陽變差，原因是陽光會令皮膚乾燥，繼而變得敏感痕癢。所以必需做好防曬措施。例如避免在正午時分游水，並塗上防UVA和UVB及SPF50度以上的物理性防曬產品，和穿上防曬和長袖的泳衣保護皮膚。



回家後，多飲水以保充游泳時流失之身體水份，好好休息，因身體太疲憊的話，抵抗力會自然下降，濕疹出現機會大增。學習游泳時，不要給小朋友太大壓力，應讓小朋友感到輕鬆快樂氣氛，避免小朋友因壓力而抗拒游水或影響心情。小朋友心境開朗，濕疹都會有改善。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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