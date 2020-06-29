【綠置居】青衣青富苑首天售19伙　柴灣蝶翠苑僅售兩伙乏人吼

▲ 青衣綠置居項目青富苑，料2023年5月底才交樓。（資料圖片）

49折「綠置居」項目，包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及貨尾的長沙灣麗翠苑14伙，中籤者今日（29日）首天獲邀分批揀樓，房委會售出27伙，其中青富苑單位較大，受買家追捧。

【綠置居】麗翠苑業主轟交樓質素差 爆糞渠有鼠患但房委物管互卸膊

房委會昨發信邀請80組買家揀樓，包括公屋重建戶及綠表「家有長者」家庭，當中30位準買家到場，售出27個單位，包括青富苑19伙、麗翠苑6伙、以及蝶翠苑2伙。明天（30日）約有80位申請者獲邀揀選綠置居單位。

翻查資料，綠置居首個項目、新蒲崗景泰苑，2017年初房委會開展揀樓程序首天，邀請80名買家揀樓，當中65人出席，近兩成人甩底；而上期長沙灣麗翠苑 ，首天有60名買家獲邀出序揀樓，最終44人出席，逾23%人甩底。但今期首天就僅30個買家到場，逾6成人甩底，創新高。

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記者：吳卓峰