【健康碼】港府最快本周公布健康碼詳情　私家醫院新冠病毒測試收費比較

▲ 港府最快本周公布健康碼詳情，私家醫院新冠病毒測試收費比較。

新冠肺炎疫情有放緩趨勢，港府正研究推出港版「健康碼」，與內地及澳門政府研究互認安排，以便進一步恢復粵港澳的的經貿合作，消息指，現時本港獲認可化驗的機構少於10間，當中包括私家醫院和私營化驗所。林鄭月娥今早（30日）表示，爭取本周內公布健康碼詳情。

現時衞生防護中心免費為有病徵的民眾進行新冠肺炎病毒檢測，但無病徵者人士，如要檢測有否感染病毒，則要自行到私家醫院或醫務所進行檢測。

甚麼是健康碼？

健康碼是有效期為7日的二維碼，方便粵港澳三地互認並豁免檢疫，港人只在指定醫療機構進行病毒測試並呈陰性，可在中港兩地出入境時，獲豁免14日隔離檢疫。

如何申請健康碼？

據悉，本港目前有8間認可化驗的機構，市民接受病毒檢測後，如結果呈陰性，便可於衞生署網站取得屬於自己的「港康碼」，再藉此申領其他地區的「健康碼」。

消息指，現時本港獲認可化驗的機構少於10間，當中包括私家醫院和私營化驗所，初步8間認可檢測機構包括養和醫院、仁安醫院、港怡醫院、荃灣港安和香港港安醫院、栢立醫學化驗所有限公司、香港分子病理檢驗中心有限公司，以及基因檢測公司Prenetics等。

目前本港有多間私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由1,100元至2,000多元不等。

養和醫院

養和醫院有提供病毒測試，收費計劃中包括一次醫生診症、深喉樣本測試及測試報告，優惠計劃由$2500，減價至$2000。測試結果則視乎提交樣本的時間，測試可於6至24小時內有結果，若每日下午5時前交還樣本，即可即日取得結果。

荃灣港安醫院

荃灣港安醫院設有3種測試，分別為深喉唾液核酸測試、鼻咽拭子核酸測試及鼻咽拭子快速核酸測試，收費1500至2270元不等，其中核酸測試最快即日有結果，而快速核酸測試最快1至2小時後有結果，另收醫生診症費。

【健康碼】港府最快本周公布健康碼詳情 香港澳門檢測費用可相差逾10倍

港怡醫院

24小時門診及急症室和專科門診分別提供鼻咽拭子測試及深喉唾液測試，費用由1,600元起，最快2小時可得知結果。不包括醫生診金及樣本收集費用。

寶血醫院

新冠病毒鼻咽分泌物病毒核酸測試為2,070元起，另收醫生費210元至300元，最快4小時有結果。

*資料以官方公布為準

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責任編輯：羅嘉欣