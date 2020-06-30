【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我

▲ 有位2孩30歲港媽在討論區發帖，有感產後樣子變殘身材走樣遭老公嫌棄。

維繫婚姻不容易，有位育有2孩的30歲港媽在討論區發帖，有感產後樣子變殘身材走樣，因而遭老公嫌棄，夫妻沒有行房，丈夫寧願自慰「打飛機」解決性需要。她大呻欠缺自信，樣子一直較成熟的她，現時跟50歲奶奶外出，更被問是否奶奶的妹妹，令她深受打擊，慨嘆婚姻出現危機。

丈夫寧自慰解決性需要

昨天（29日），在網上討論區「親子王國」，有港媽以「我覺得老公嫌棄我，一直都冇掂過我！」為標題發帖，30歲育有2孩的她跟丈夫感情變淡，有感是因為自己生了第2胎後走樣變殘。

老公一直冇再掂過我！ 可能佢嫌棄我個樣同身形走曬樣……我同佢講過我哋之間好耐冇咩咩，佢竟然答因為返工忙冇時間，每次似係想逃避我。

港媽表示丈夫不是沒有性需要，他很多時自慰打飛機解決，他喜歡港姐馮盈盈那樣子的女生，電話收藏了很多「J圖照」。

樣子比丈夫成熟

她深知丈夫著緊老婆是否樣靚，而昔日的她很受歡迎，丈夫更會帶她見朋友，可是現時自覺「成個師奶咁」，生完2孩難以保養。港媽更分享有一次跟奶奶外出的經歷令她大受打擊︰

拍埋去老公度，啲人可能以為我係佢阿媽，係冇誇張！之前同奶奶一齊去買孕婦衫，個老闆問我係咪奶奶嘅阿妹，我奶奶50歲，我得30歲咋……

港媽明白需時間「執下個樣同身材」，不過樣子天生比較成熟，丈夫的樣子很年輕孩子氣，2人站在一起，感嘆「點都老過我老公」！

擔憂離婚影響孩子

夫妻沒有性生活外，平時親嘴、攬抱都沒有，儘然丈夫依然每日都會主動打電話予妻子聊天，但回家就沒話題很快睡了。港媽直言辛苦心灰，有想過丈夫已不愛她，想過離婚，可是又憂慮孩子的將來。

網民建議為自己減肥妝扮

有不少網民留言給予意見，建議港媽為了自己去扮靚減肥重拾自信，有留言包括︰「戒醣、少煎炸、少精制澱粉、食好油，每日半小時，唔得都20分鐘運動」、「世界無醜女人只有懶女人」等。

另有網民由男士角度想，有感男人由3歲到80歲都係視覺動物，反過來妻子都不想老公是油頭粉面大肥佬。亦有網民表示夫妻關係，內在交流才最重要，需反思一個家要靠愛去維繫，將來遇到困難要靠彼此的愛去跨過。

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責任編輯︰王明芳