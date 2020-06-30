【新冠肺炎】鍾南山指兩款中藥臨有效治療新冠患者　輕症病人服用蓮花清瘟膠囊後好轉

▲ 鍾南山指有關中藥治療的成效，仍要仍待進一步研究。（資料圖片）

內地新冠肺炎疫情放緩，中醫藥或成治療新冠肺炎方法之一。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山提到今（30日）於網上論壇上提到，現時內地有蓮花清瘟膠囊及「血必淨」針劑藥物，臨床可見有助改善新冠肺炎病情，惟是否具實證有效仍待進一步研究。

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國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今出席香港科學院「2019冠狀病毒病網上研討會」時提及，有研究發現病人發病早期，體內淋巴細胞及T細胞下跌，同時嗜酸性粒細胞及血小板都有明顯下跌，與疾病嚴重程度有關，認為康復者及死亡個案的血液及免疫學指標有明顯不同，可用於臨床情況的預視指標。

他又稱，其團隊經臨床研究發現中成藥蓮花清瘟膠囊有效治療新冠肺炎，逾9成患者用藥情況有好轉，亦縮短康復時間至平均7日，但於嚴重病患則無大分別；相反，一項在科學期刊Nature發佈的英國研究則指，經比對2,100名10日內每日服用6毫克「地塞米松」的病人，及另外4,300名沒有用藥的病人，發現依賴呼吸機的嚴重病人在服用地塞米松後，可減死亡機會2成，惟用於輕微患者則無大分別。

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鍾南山續稱，另一針劑中藥「血必淨」臨床亦見有成效，惟強調患者用藥要正確病人、正確劑量及正確時間。

另外，對於北京新發地市場感染群組，鍾南山提到，有患者潛伏期長逾14天，惟至今數據仍有待調查清楚。港大醫學院院長梁卓偉梁卓偉回應指，未有掌握有關數據，認為需了解清楚，有關病毒測誕呈陽性情況是代表有具傳染性的活躍病毒。

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記者：陳正怡、鄧凱文