【港姐2020】Jessica廖慧儀+Vivienna賴彥妤學歷高　Cindy鄺靜汶+Amber陳煦凝多宅男粉絲【多圖】

▲ 2020年香港小姐4大熱門人馬早在個人IG派福利。

TVB選美盛事《2020香港小姐競選》今天（6月30日）舉行首輪面試，眾佳麗親身到電視城。當中，有不少靚女已突圍而出受到關注，當中廖慧儀（Jessica）、賴彥妤（Vivienna）、鄺靜汶（Cindy）與Maisie Kwong都非常標青，而且還大有來頭。

廖慧儀（Jessica）

現年23歲的Jessica修讀香港中文大學的酒店管理系。她自去年年大學畢業後便投身做空姐，現時亦是兼職模特兒及瑜珈教練。

她的個人Instagram不乏做運動的靚相及泳衣照，身材Fit爆。

不過Jessica早已名花有主，她亦不避嫌在IG貼出與男朋友Sam的合照，二人拍拖一年多，非常甜蜜。IG按此。

▲ Jessica擁有健康膚色。（Jessica IG圖片）

▲ Jessica平時喜歡做運動。（Jessica IG圖片）

▲ Jessica穿泳裝晒身材。（Jessica IG圖片）

賴彥妤（Vivienna）

Vivienna同樣是23歲，外表較成熟，她亦不時在IG貼派福利。畢業於工商管理學系的她，近日更在英國的Coventry University完成了金融及法律碩士學位，可說今屆高學歷的參選佳麗之一。

Vivienna亦曾是2014年的中華才藝小姐及2019年的英國華裔小姐，看來已有不少的選美經驗。

她亦表示中學有讀V.A.視覺藝術科，而且熱愛跳舞，藝術細胞極高！IG按此。

▲ Vivienna貼出性感床照。（Vivienna IG圖片）

▲ Vivienna的造型型格不失性感。（Vivienna IG圖片）

▲ Vivienna到海邊晒泳裝造型。（Vivienna IG圖片）

▲ Vivienna身材比例均稱。（Vivienna IG圖片）

鄺靜汶（Cindy）

Cindy鄺靜汶現年26歲，中學畢業後報讀護士課程，現職模特兒。

她是上屆港姐冠軍黃嘉雯的朋友。她亦有在YouTube開個人Channel，主要是分享旅遊資訊。

Cindy亦已名花有主，早前也在IG貼出與男友因工作拍攝的結婚照，Sweet到爆！IG按此。

▲ Cindy經常參與水上活動。（Cindy IG圖片）

▲ Cindy擁有甜美笑容。（Cindy IG圖片）

▲ Cindy的出海Look。（Cindy IG圖片）

陳煦凝（Amber）

身穿露腰裝的Amber現年24歲，身材姣好的她不時於社交平台貼出性感美照，而且因為曾當模特兒，本身已是網絡女神，有不少宅男粉絲。

Amber自稱現職為Financial Planner。IG按此。

▲ Amber不時於社交平台貼出性感美照。（Amber IG圖片）

▲ Amber騷纖腰。（Amber IG圖片）

▲ Amber早已有不少宅男粉絲。（Amber IG圖片）

▲ Amber在IG大派福利，難怪俘虜不少宅男。（Amber IG圖片）