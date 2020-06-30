【健康碼】港府最快本周公布健康碼詳情　香港澳門檢測費用可相差逾10倍

▲ 港府爭取本周公布健康碼詳情，香港澳門檢測費用可相差逾10倍。

新冠肺炎疫情放緩，港府將推出港版「健康碼」，與內地及澳門政府研究互認安排，以便進一步恢復粵港澳的經貿合作。特首林鄭月娥今日（30日）表示，健康碼討論已進入最後階段，有望在本周內公布詳情。不過，在香港私家醫院進行病毒測試，動輒要1500至2000多元，較澳門相差逾10倍。

甚麼是健康碼？

健康碼是有效期為7日的二維碼，方便粵港澳三地互認並豁免檢疫，港人只在指定醫療機構進行病毒測試並呈陰性，可在中港兩地出入境時，獲豁免14日隔離檢疫。

如何申請健康碼？

據悉，本港目前有8間認可化驗的機構，市民接受病毒檢測後，如結果呈陰性，便可於衞生署網站取得屬於自己的「港康碼」，再藉此申領其他地區的「健康碼」。

醫院：

養和醫院

仁安醫院

港怡醫院

荃灣港安

香港港安醫院

化驗所：

栢立醫學化驗所有限公司

香港分子病理檢驗中心有限公司

基因檢測公司Prenetics

病毒測試費用？

在本港私家醫院或化驗所進行病毒檢測，收費1500至2000多元不等。以荃灣港安醫院為例，設有3種測試，分別為深喉唾液核酸測試、鼻咽拭子核酸測試及鼻咽拭子快速核酸測試，收費1500至2270元不等，最快1至2小時有結果。

哪類人士可以申請？

初步安排專業人士、有公務及商務需要者等。

澳門檢測費用僅180澳門元

而澳門早於5月初起提供常規核酸檢測，首先為1萬多名跨境居住、有珠海居住證的澳門居民做檢測。首次檢測免費，報告有效期7天，之後每次收費180澳門元（約175港元），3,000多名跨境學童及教職工可選擇在澳門做檢測，費用全免。

澳門其後再擴大可預約群組，至持有商務、探親或公務通行證的內地人士，費用同樣是180澳門元，惟不再設首次免費。

【健康碼】港府最快本周公布健康碼詳情 私家醫院新冠病毒測試收費比較

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責任編輯：羅嘉欣