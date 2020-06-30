【新冠肺炎】美國研究指陽光可殺滅新冠病毒　陽光照射34分鐘9成病毒失活動力

▲ 美國一項研究指出，經夏季正午陽光照射34分鐘，能令9成新冠病毒失去活動力。

陽光可殺滅新冠肺炎病毒，相信許多人聞所未聞，近日美國一項研究卻指出，經夏季正午陽光照射34分鐘，能令9成新冠病毒失去活動力。研究亦反映，從12月至3月日照不夠強烈期間，病毒會在不同物品表面上持續存活一天以上。

據《太陽報》報道，研究由科學家Jose-Luis Sagripanti和C. David Lytle所撰寫，研究團隊用一年時間於全球各地，分析紫外線在不同時間，令病毒失去活動力的效果。結果得出，在人口眾多的城市，夏季正午陽光能使病毒在短時間內被殺滅。

正午陽光照射34分鐘可殺9成病毒

研究進一步指出，經正午陽光照射34分鐘後，能令9成以上新冠肺炎病毒失去活動力。而在日照不太強烈的冬季12月到3月，病毒會持續傳播一天以上，研究人員指出，在該段時間或會有氣溶膠傳播風險。

然而，世界衞生組織（WHO）較早前警告，陽光並不能預防病毒。世衞指出，在太陽下或高於攝氏25度天氣下，並不能預防新冠肺炎病毒。無論天氣多炎熱，日光多猛烈，都有可能會感染病毒。同樣地，世衞亦表示，紫外光不能殺滅病毒，因為紫外輻射隨時會對皮膚引起刺激。

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責任編輯：羅嘉欣