Super Girls成員蔡明思主持烹飪節目　Jessica升呢人妻半年廚藝大躍進

▲ Super Girls成員Jessica主持烹飪節目《台灣煮家蔡》。

女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica) 近日首次主持烹飪節目《台灣煮家蔡》，去年底成為人妻的她直言為讓老公能晚晚食到「住家飯」，這半年來不斷鍛練廚藝，直言現在其廚藝已大躍進。

提到首次主持烹飪節目教煮餸，Jessica坦言有點壓力和緊張，所以事前做足準備功夫，她表示：「因為自己未試過拍節目教煮餸，會緊張，擔心製作時步驟出錯，所以事前在屋企先煮好多次，將味道改良，看看如何將碟餸變得更好食。」

Jessica笑言平日拿老公做「白老鼠」，她說：「節目中的菜式絕對有搵老公做白老鼠，如果要拍攝前，他一個星期就是不斷食同樣的餸，真是煮到自己有信心才去錄節目。」

Jessica直言因疫情關係令廚藝大躍進，她說：「因為疫情多了時間在屋企，所以整日煮飯給老公食，他返工那麼辛苦，都想他食餐好，食得健康一些。」她更表示：「無論我煮甚麼餸他都給我很多鼓勵，就算不好食也會不斷地讚，即使偷懶將所有隔夜餸炒成一碟飯他都有讚沒彈，這成為我的煮餸動力。」

此外，Jessica笑言屋企人也對她的廚藝另眼相看，她笑說：「媽咪都猜不到我可以照顧到老公，因為在她心目中我連自己都照顧唔好，所以都覺得我結之後長大了，好安慰。」