導師涉推薦家購買小提琴收回佣　終院撤毋須答辯裁決

▲ 終審法院今日就案件頒下判詞。（資料圖片）

私人小提琴導師推薦學生家長到樂器公司購買意大利小提琴，導師於家長不知情下從樂器獲得佣金。導師早前被控以代理人身份收受利益，被裁定毋須答辯，律政司上訴至終審法院獲裁定得直，撤銷毋須答辯之裁決。終院今(30日)頒下判詞指，答辯人於購買小提琴一事上屬家長代理人，卻秘密收取回佣，令自己已陷入利益衝突的境況，破壞作為代表人應有的誠信。

申請人律政司司長，答辯人趙鶯。申請人早前上訴至終審法院獲判得直，終院今頒下判決原因。本案源於答辯人為私人小提琴導師，期間協助家長購買意大利小提琴，推薦了樂器公司給家長，答辯人並親自協助挑選及測試琴音，期間協助商討價錢，小提琴原價9萬元，最終家長獲折扣以8萬元購買小提琴，答辯人則於家長不知情下，從樂器公司收取2萬元回佣。

答辯人其後被控以代理人身份收受利益罪，案件於裁判法院審訊期間，裁判官裁定毋須答辯，基於答辯人與家長沒有於事前已存在法律關係，令答辯人成為家長於購買小提琴的代理人。律政司於高院提出上訴時，高院暫委法官認為答辯人只是自願協助家長，是教授小提琴的獨立承包人，與其教琴業務無關，故駁回上訴申請。

終院於判詞指，根據《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。「代理人」的法律定義包括「代他人辦事」的人。終院認為「代理人」毋須於事前已存在任何法律關係，代理人亦毋須被證明被要求行事。判詞續指，當某人同意或選擇在某情況下替另一人辦事，而該情況足以令對方合理期望辦事人有責任及誠實地以該人的利益行事，並同時摒除自身利益，該辦事人便是「代理人」。

終院指以本案而言，答辯人於交易中從樂器公司取得2萬元回佣，過程中陪同家長挑選小提琴、試音及討價還價，過程中答辯人是代表家長協助從該樂器公司購買小提琴，但答辯人沒有向知會家長從樂器公司獲得回佣一事。

終院指本案法律重點在於「代理人」的定義，秘密收回佣已令答辯人陷入利益衝突的境況中，明顯已破壞作為代理人的誠信關係。判詞又指，若家長獲告知收回佣一事，或會因滿意服務，或因視作酬金一部份而容許導師收取。另一方面，家長若知悉收回佣一事，或為以低價買入小提琴而要求與導師分享等。

終院認為下級法院於本案著重是否涉及事前已存在的法律關係，並要求控方證明該關係做法是錯誤的。下級法院基於答辯人就購買小提琴所提供的協助是自願的，與教授小提琴無關，裁定答辯人不是「代理人」亦是錯誤的。終院遂裁定律政司上訴得直，撤銷毋須答辯裁決，基於律政司亦同意本上訴屬測試案件，故毋須將案件發還處理，答辯人維持被裁定無罪之判決。

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記者：林育慧