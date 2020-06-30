  • 34°C
香港時間 : 2020630日 (二) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】香港眾志宣布即日起解散及停止一切會務

社會 15:10 2020/06/30

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

香港眾志宣布即日（30日）起解散及停止一切會務。（資料圖片）

港區國家安全法通過，多個本地組織紛紛退場。香港眾志今日（30日）於社交平台上宣布即日起解散及停止一切會務。

羅冠聰及周庭宣布退出香港眾志　羅冠聰：難料自身安危

眾志指今晨突得悉多名成員，包括秘書長黃之鋒、常委羅冠聰和敖卓軒，以及成員周庭，相繼自行宣布離任本會職務及退出香港眾志。發言人指尊重各人的個人抉擇及意向，更感激他們過去幾年為眾志及香港民主抗爭所作的貢獻和付出。

眾志秘書處已按各人意願，即時撤銷黃之鋒、羅冠聰、敖卓軒及周庭之會籍。另外經商議後，香港眾志認為本會現時運作將難以持續，深感必需化整為零，眾人應以更靈活的方式繼續投入抗爭，並宣布即日起解散及停止一切會務，

眾志成員將作為無數抗爭手足的一份子，各自投入本地運動的不同戰線，帶著在眾志的歷練，持續在極權壓迫下，尋求創造破局的可能。同行路上，必會再遇，香港人，街頭相見。

（香港眾志facebook圖片）

黃之鋒、羅冠聰及周庭退出香港眾志　黃之鋒：以個人身份踐行信念

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎

最高瀏覽

【回本放題】酒樓推60分鐘午市點心放題每位$68　任食乳鴿+雞湯花膠米線等55款菜色
19:38 2020/06/26
【回本放題】酒樓推60分鐘午市點心放題每位$68　任食乳鴿+雞湯花膠米線等55款菜色
N無津貼7月2日起接受申請最快8月獲資助　3人住戶可獲發12,500元
11:47 2020/06/29
N無津貼7月2日起接受申請最快8月獲資助　3人住戶可獲發12,500元
【書蟲的家】107呎陋室藏書逾萬冊　夫婦改造蝸居：不要衣櫃只要書櫃
14:04 2020/06/28
【書蟲的家】107呎陋室藏書逾萬冊　夫婦改造蝸居：不要衣櫃只要書櫃