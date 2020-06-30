【港區國安法】香港眾志宣布即日起解散及停止一切會務

▲ 香港眾志宣布即日（30日）起解散及停止一切會務。（資料圖片）

港區國家安全法通過，多個本地組織紛紛退場。香港眾志今日（30日）於社交平台上宣布即日起解散及停止一切會務。

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眾志指今晨突得悉多名成員，包括秘書長黃之鋒、常委羅冠聰和敖卓軒，以及成員周庭，相繼自行宣布離任本會職務及退出香港眾志。發言人指尊重各人的個人抉擇及意向，更感激他們過去幾年為眾志及香港民主抗爭所作的貢獻和付出。

眾志秘書處已按各人意願，即時撤銷黃之鋒、羅冠聰、敖卓軒及周庭之會籍。另外經商議後，香港眾志認為本會現時運作將難以持續，深感必需化整為零，眾人應以更靈活的方式繼續投入抗爭，並宣布即日起解散及停止一切會務，

眾志成員將作為無數抗爭手足的一份子，各自投入本地運動的不同戰線，帶著在眾志的歷練，持續在極權壓迫下，尋求創造破局的可能。同行路上，必會再遇，香港人，街頭相見。

▲ （香港眾志facebook圖片）

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責任編輯：郭家穎