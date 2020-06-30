【本地遊】捷旅華麗轉身首推本地遊　$699起坐豪華MPV組私人導賞團探索香港

▲ 捷旅（Jetour）首度推出本地遊，與「程尋香港」合辦私人導賞團系列。

一場新冠肺炎，全球逾1,000萬人感染，掠奪逾50萬人性命，大部分國家的經濟以至各行各業更備受重創，其中以航空業、旅遊業最首當其衝。為了自救，不少航空公司及旅行社都紛紛轉型求生，就連過往專做高級旅行團的捷旅（Jetour）也來個華麗轉身，首度推出本地遊，與「程尋香港」合辦私人導賞團系列，6人成團，團費低至$699起，帶領香港人安坐豪華商務車，以「遊客的眼光」重新發現香港的獨一無二之美。

不獨旅行成癮的香港人，因受疫情、各地封關所累而不敢也沒機會外遊，叫苦連天，各大旅行社的員工同樣手停口停，但貫徹香港人勇於求變精神，旅行社為殺出重圍而改變營運方針，像儼如高級旅行團代名詞的捷旅（Jetour），正與專門推廣本港文化保育工作的「程尋香港」，合辦4項私人導賞團，行程遍及港九新界各區，由專業導賞員帶領大家遊走各區尋找有關香港的故事，與各位重新認識及關注每天都接觸到但忽略了的事物。

▲ 「程尋香港」由熱愛和熟悉香港文化歷史的成員組成，透過設計及籌辦地區導賞活動，帶大家認識文化遺產、傳統藝術、古蹟，從而推廣本港文化保育。（捷旅提供圖片）

「程尋香港」由熱愛和熟悉香港文化歷史的成員組成，透過設計及籌辦地區導賞活動，帶大家認識文化遺產、傳統藝術、古蹟，從而推廣本港文化保育。4項私人導賞團的行程由「程尋香港」設計，特意選取太平山街、上環、油麻地、屏山一些特別的地方，由專業導賞員像一個博識的朋友，一邊走一邊以輕鬆方式分享不同地方的故事，其中「漫遊上環老商區」導賞團更安排與百年老店負責人交流對談，透過互動式講解，加深了解香港的歷史文化及古蹟，讓大家一起尋找香港的故事，可能會有意想不到的收穫！

幾時出發、哪裏上車完全由你話事！行程由旅客自選出發日期及地點、自由組合行程，如將半天遊豐富至8小時的1天遊等。旅客可由即日起至12月31日任選日子、指定的香港地點出發，全程已安排商務車接送，保證旅程愉快又舒適。旅客上落車前後都會消毒車廂和提供防疫用品，另外亦提供無障礙福祉車，行動不便的人士都可以輕鬆出遊。

4式私人導賞團半天遊行程如下，6人同行，每人$699起。

1.漫遊上環老商區

上環是開埠初期的華人中心，雖然經歷多次發展，區內舊貌早已改變，不過若我們細心留意，當年的商業盛況，仍然有跡可尋。

行程：上環西港城→文咸東街→文咸西街→蘇杭街源吉林*（交流對談環節）或荷里活公園

特色：蘇杭街舊稱「乍畏街」，但華人不喜歡這名稱的意思，所以用當時這街上最多的「蘇杭舖」－即絲綢布匹店去稱呼它，後來更成為正式街名。街上還有百年老號「源吉林」繼續營業，它的「甘和茶」最為馳名，而因為其包裝關係，香港人一般都叫它作「盒仔茶」。旅客將獲安排入內參觀總店的古老唐樓格局，與負責人交流對談。

*註：源吉林參觀時間為星期一至五之營業時間內，其餘時間行程將更改至荷里活公園繼續旅程。

▲ 專業導賞員像一個博識的朋友，一邊走一邊以輕鬆方式分享不同地方的故事（捷旅提供圖片）。

2.太平山街的歲月痕跡

太平山街是1894年香港鼠疫爆發的重災區，當時區內華人居住環境惡劣，導致鼠疫蔓延迅速，故政府下令重建該區，希望遏制疫情。疫情下重遊此地，意義殊深。

行程：醫學博物館（門外講解）→卜公花園→水巷福德宮→磅巷公廁浴室（門外講解）→太平山街→廣福義祠→東華醫院（門外講解）

▲ 醫學博物館原址為1906年建成的病理檢驗所，當時區內鼠疫嚴重，故政府需要建立公共衛生及醫學研的實驗室，1996年改成博物館介紹香港醫學的歷史。（捷旅提供圖片）

3.油麻地熱鬧背面

走進油麻地，在古蹟、老店和傳統街市蹓躂，探索鮮為人知、易遭忽視的一事一物。

行程：油麻地戲院→水果批發市場→前抽水站宿舍→天后廟→油麻地警署→油麻地街市

▲ 前抽水站宿舍即是「紅磚屋」，於1895年建成，是九龍半島現存最古老的水務設施，現為油麻地戲院的辦公室。（捷旅提供圖片）

4.走進古色屏山

屏山文物徑是香港第一條文物徑，古蹟內反映宗族光榮史蹟的對聯、匾額；屋脊、牆壁上蘊含前人對後代子孫祝福的精緻的圖案裝飾，大家又會否一一細賞？

行程：達德公所→聚星樓→上璋圍→仁敦岡書室→鄧氏宗祠→覲廷書室→清暑軒

▲ 屏山文物徑是香港第一條文物徑，古蹟內反映宗族光榮史蹟。（捷旅提供圖片）

捷旅亦推出以下兩款1天遊，同樣由舒適商務車接送，6人同行，每人$499起。

1.快樂遊香港再出發

重遊香港人氣景點和吃喝購物的推介，提供貼心防疫措施，購物後輕鬆送回家。

▲ 香港有大大小小的廟宇，香火興旺，置身其中感受祥和平靜，淨化心靈。（捷旅提供圖片）

2.祈願之旅．香港廟宇行

香港有大大小小的廟宇，香火興旺，置身其中心裡也會感到祥和平靜，特別適合放慢腳步，淨化心靈。一起來盤點香港這個繁華都會裡的祈福地吧！（查詢電話：3180 9966）

記者：鄺素媚