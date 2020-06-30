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【新冠肺炎】亞馬遜豪派38億獎金　員工最高可獲2.3萬元

職場 15:35 2020/06/30

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

為挽留員工及提升士氣，亞馬遜昨（29日）宣布將派發5億美元（約38億港元）一次性致謝獎金，給予在新冠肺炎疫情期間，依然謹守工作崗位的前線員工和合作夥伴。

在新冠肺炎疫情下，電商成為大贏家。其中美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）在疫情期間業績不跌反漲，不過就被員工投訴只顧業績，卻罔顧防疫，多次惹起罷工浪潮。

為挽留員工及提升士氣，亞馬遜昨（29日）宣布將派發5億美元（約38億港元）一次性致謝獎金，給予在新冠肺炎疫情期間，依然謹守工作崗位的前線員工和合作夥伴，以表達亞馬遜的感謝之情。

據外媒CNBC報道指，亞馬遜的聲明提到，該企將會根據員工的崗位，給予不同的報酬。如全職的亞馬遜全食超市（Whole Foods Market）的員工以及快遞服務合作夥伴司機，每人可獲得500美元（約3875港元）獎金，兼職員工就可獲250美元（約1937港元）；亞馬遜送貨服務合作夥伴則可獲得3000美元（約2.32萬港元）獎金。

遭控罔顧防疫　花77億添新系統

不過事實上，亞馬遜在是次疫情下曾遭受不少指控，包括放任員工在高風險的環境工作，且未公布同事患病的消息，惹起多次罷工浪潮。例如最近德國亞馬遜員工得知有同事感染新冠肺炎，怒控亞馬遜匿藏消息，並譴責亞馬遜資訊不透明，讓員工身處危險的環境工作，並將進行罷工。

亞馬遜發言人其後反駁，強調亞馬遜正不斷加強防疫措施，在清潔、體溫檢查、口罩等防疫方面支出超過8億美元（約62億港元），購買4.7億部手部消毒機、兩千萬雙手套等防疫用品。早前更投入逾10億美金（約77億港元）重新改造工作場所，甚至增設「距離助手系統」，讓每位員工透過大屏幕看到自己與他人的距離，若適當距離腳下就會綠色圈圈，過近就會轉為紅色警示，提醒員工保持安全距離。

責任編輯：曾曉汶

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