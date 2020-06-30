關愛基金推劏房戶非現金資助　可用作滅蟲維修買家俬

▲ 關愛基金今日推出劏房戶非現金資助。（資料圖片）

關愛基金今日（30日）宣布推出「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，以改善劏房戶的居住環境，計劃為期兩年，由社會福利署（社署）負責管理。

每個合資格劏房住戶將按成員人數在計劃下獲得一筆過非現金資助津貼。非現金資助津貼的上限分別為一人住戶8,500元、二人住戶1萬元、三人住戶1.15萬元，以及四人或以上住戶1.3萬元。

津貼可用於：

進行簡單家居改善／維修

購買傢俬及家用物品

滅蟲滅蝨服務。

受惠住戶可按實際情況和需要，選擇一個或以上的項目組別。計劃預計可惠及約2.4個劏房住戶。

受惠住戶須符合下列條件：

居住於劏房單位

符合入息資格

最少一名成員為香港居民。

申請住戶可於計劃推行期間透過受認可執行單位索取簡介及申請表，填妥申請表後連同所需文件郵寄或交回認可執行單位以供審批。

認可執行單位會根據合資格劏房住戶遞交的資料處理其申請，同時會進行家訪了解其家居環境和確認其受惠資格。受惠住戶可於成功申請起計的6個月內使用津貼。

社署已委託香港社會服務聯會（社聯）作為認可服務機構負責統籌計劃，夥拍非政府機構作為認可執行單位協助推行計劃。

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責任編輯：陳梓蔚