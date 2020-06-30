【港區國安法】4警隊職方協會發聲明　指立法後一如既往保護市民安全

▲ 聲明表示，警方往後將一如既往，堅決保護社會公共秩序，和香港市民人身安全。（資料圖片）

全國人大常委會全票通過《港區國安法》。四個警隊職方協會，包括香港警務處警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會及警察隊員佐級協會，發表聯合聲明，稱全力支持港區國安法。

聲明指，過去一年，因反修例風波而起的暴力示威浪潮席捲全港，堵路縱火無日無之，刑事毀壞和濫用私刑時有所聞，形容香港正陷入史無前例的撕裂和動蕩，「昔日的東方之珠已成為國家安全的一個明顯缺口，情勢已到了不能視若無睹的關鍵時刻」。

他們稱，示威活動至今已拘捕超過九千人，其背後鼓動違法行為的人，正利用香港國安漏洞，而未受法律制裁。聲明強調，人大常委會引入港區國安法，可挽狂瀾於既倒，扶大廈之將傾，相信有關法律必能匡正時弊，進一步保障香港的發展前景，令「一國兩制」得以行穩致遠。

聲明稱，警方往後將一如既往，堅決保護社會公共秩序，和香港市民人身安全。草案通過後，警隊將悉力配合，按相關法例公平公正專業執法，克盡厥職保障香港的整體利益，堅定不移地維護國家的安全和發展大局。



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責任編輯：李淇