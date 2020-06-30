醫管局向全體員工發信　不可在工作時穿戴或展示任何令人反感飾物或物件

▲ 醫管局今日向員工發信，指在工作上不可展示令人反感的飾物。

醫管局總辦事處人力資源部今日（30日）向員工發信，重申員工在工作時的衣著守則是提升醫管局作為醫療專業的機構形象，指員工在工作時和在工作場所不應穿戴或展示任何會令人反感，或引致病人、服務受眾、市民大眾和同事不信任，或被認為可能導致有偏頗及感覺被冒犯的飾物或物件。不過信中並沒有舉出客觀例子，如何才算是令人反感丶偏頗及冒犯的定義或情況。

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醫管局人事部在信中指，作為公營機構，醫管局員工須要就行為向社會負責，醫管局及其員工需致力保障及維護局方及員工個人的聲譽、專業精神及品格操守，員工在履行職責時，需符合相關醫管局的條例和守則包括醫管局行為守則及人力資源政策。

醫管局：員工需保持政治中立

提醒作為員工，有責任遵守專業行為守則，當在公務上代表醫管局時，需保持政治中立，同時亦保持及照顧社會的觀感。員工在工作時的衣著守則是提升醫管局作為醫療專業的機構形象，在工作時及在工作場所中，其服飾（無論是否穿著工作制服）、舉止及行為應表現專業形象，並給予病人、服務受眾及市民大眾足夠的信心。

輔警總部捐血活動腰斬 紅十字會就抽血員態度未如理想致歉

醫管局員工不可展示令反惑的飾物

信中強調員工在工作時和在工作場所不應穿戴或展示任何會令人反感，或引致病人、服務受眾、市民大眾和同事不信任，或被認為可能導致有偏頗及感覺被冒犯的飾物或物件，稱深信同事會竭力確保醫管局專業的服務，並遵守既定準則，又指員工如沒有遵從醫管局行為守則、相關政策或指引，醫管局會根據既定的病人、公眾人士、員工投訴機制及人力資源政策作適切跟進。

【港區國安法】香港眾志宣布即日起解散及停止一切會務

有前線員工透露，今日正值全國人大常委會全票通過港區國安法草案，憂慮醫管局在此時此刻再就日前紅十字會的事件發信，是警惕員工要注意自己的政治取向，認為發信的時間上令人憂慮，擔心人事部將來或就涉及政治的行為進行審查。

紅十字會輸血活動被要求中斷



事件涉及紅十字會輸血服務中心在周二（23日）派出流動捐血隊到九龍灣輔警總部，期間個別醫管局職員疑佩戴反修例示威飾物，引起警員不滿，警方要求機構主管提供人員的姓名及職銜遭拒，經商議後決定暫停活動。

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醫管局兩度為事件發聲明

紅十字會在25日傍發聲明，指一員工態度未如理想，對事件引起的誤會及不快致歉。醫院管理局在26日也曾回應指，輸血服務中心已就日前一宗血液收集活動的安排展開調查，並就事件致歉；食物及衞生局亦同日表示，已要求醫管局及輸血服務中心根據既定機制進行調查，嚴肅跟進事件，今日醫管局人事部再就事件向員工發出聲明。

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記者：伍瑋瑋