  • 34°C
香港時間 : 2020630日 (週二) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】援港專案「台港服務交流辦公室」明正式營運　蔡英文：給予香港人民最堅定支持

社會 16:16 2020/06/30

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

（蔡英文facebook圖片）

人大常委會以全票通過「港區國安法」，特區政府亦會在今天（30日）刊憲實施。台灣總統蔡英文於社交平台指出，援港專案「台港服務交流辦公室」將於明天正式營運。

（社交平台截圖）

蔡英文今日於社交平台發文指，港版國安法的強行通過，不僅代表中國罔顧香港民意、背棄承諾，亦證明了「一國兩制」不可行，希望港人持續堅持其珍惜的自由和人權；貼文最後亦加了一個標籤「#自由的台灣撐香港的自由」。

中國曾經承諾香港五十年不變，今天港版國安法的強行通過，不僅代表中國罔顧香港民意，背棄承諾，更證明了「一國兩制」不可行。
　　
我們希望，香港人民可以持續堅持他們所珍惜的自由和人權。台灣也已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，對於需要協助的香港人民，將提供便捷的服務及基本照顧。
　　
我們援港專案的「台港服務交流辦公室」，將在明天正式營運。因應變局，台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩

最高瀏覽

【回本放題】酒樓推60分鐘午市點心放題每位$68　任食乳鴿+雞湯花膠米線等55款菜色
19:38 2020/06/26
【回本放題】酒樓推60分鐘午市點心放題每位$68　任食乳鴿+雞湯花膠米線等55款菜色
N無津貼7月2日起接受申請最快8月獲資助　3人住戶可獲發12,500元
11:47 2020/06/29
N無津貼7月2日起接受申請最快8月獲資助　3人住戶可獲發12,500元
【書蟲的家】107呎陋室藏書逾萬冊　夫婦改造蝸居：不要衣櫃只要書櫃
14:04 2020/06/28
【書蟲的家】107呎陋室藏書逾萬冊　夫婦改造蝸居：不要衣櫃只要書櫃