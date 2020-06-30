【港區國安法】援港專案「台港服務交流辦公室」明正式營運　蔡英文：給予香港人民最堅定支持

▲ （蔡英文facebook圖片）

人大常委會以全票通過「港區國安法」，特區政府亦會在今天（30日）刊憲實施。台灣總統蔡英文於社交平台指出，援港專案「台港服務交流辦公室」將於明天正式營運。

▲ （社交平台截圖）

蔡英文今日於社交平台發文指，港版國安法的強行通過，不僅代表中國罔顧香港民意、背棄承諾，亦證明了「一國兩制」不可行，希望港人持續堅持其珍惜的自由和人權；貼文最後亦加了一個標籤「#自由的台灣撐香港的自由」。

中國曾經承諾香港五十年不變，今天港版國安法的強行通過，不僅代表中國罔顧香港民意，背棄承諾，更證明了「一國兩制」不可行。



我們希望，香港人民可以持續堅持他們所珍惜的自由和人權。台灣也已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，對於需要協助的香港人民，將提供便捷的服務及基本照顧。



我們援港專案的「台港服務交流辦公室」，將在明天正式營運。因應變局，台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。

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責任編輯：郭詩詩