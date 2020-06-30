【港區國安法】多個組織宣布解散及即時停止運作　部分本土派骨幹已離港

▲ 黃台仰及李東昇(圖左2及4)己離港，由梁頌恆(圖左3)任發言人的香港民族陣線亦宣佈解散香港分部。（資料圖片）

全國人大常委會全票通過《港區國安法》，多個本土及自決派組織隨即地震，香港眾志宣布解散；學生動源、香港民族陣線，亦宣布解散香港分部。有部分本土派組織骨幹成員，早前亦已離開香港。

「本土民主前線」始創人黃台仰，以及前成員李東昇，2018年已流亡德國，但繼續低調進行海外游說工作；而前發言人梁天琦則仍在服刑當中。本民前今日在Facebook專頁發文，指「中國香港」23年走向終結，在灰燼當中冒起的將會是廣東香港市，抑或是完全自由的香港，就決定在香港民族的手中。本民前又聲稱，「香港獨立，唯一出路」。

另外，「港獨立聯盟」召集人陳家駒亦在社交網站發文，表示已經離開香港。陳家駒表示，國安法通過後，可預期大批政治人物和街頭示威者被捕，是目前最不想見到的結局，又稱未能為「香港獨立」，做到以死相搏的精神，但離開不代表已經放棄，希望「香港獨立」時可以回來。

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陳家駒曾在2018年成立學生獨立聯盟，主張香港獨立，早前被控去年6月10日在灣仔參與非法集結，保釋期間每周要到警署報到一次。

有三名區議員的「維多利亞社區協會」亦宣告將暫停運作，直至另行通知。主席周世傑、中西區區議員何致宏及灣仔區議員李永財等人同時宣布退出協會。

至於香港民族黨，其社交網站專頁早於2018年8月已停止運作。政府亦在同年9月，正式在憲報將香港民族黨列為非法組織。至於始創人陳浩天目前仍在香港，對於有報道指他聯同黎智英、黃之鋒、李卓人有計劃逃亡，陳早前已否認。

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責任編輯：李淇