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港大醫學院一年級生昨墮樓不治　校方表示難過及惋惜

社會 16:17 2020/06/30

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一名港大醫學院一年級生昨於沙田寓所墮樓身亡。（資料圖片）

昨晚7時許，一名港大醫學院一年級醫學生由翠欣街欣廷軒高處墮下，經搶救後不治，警方在現場檢獲遺書，初步相信受學業問題困擾，事件無可疑；港大醫學院今（30日）指對事件感難過及惋惜，正積極協助其家人由內地返港處理後事。

昨晚保安發現一名19歲青年高處墮下後報警，事主由救護車送往沙田威爾斯親王醫院，惜經搶救後不治，死因仍有待驗屍確認。

港大醫學院證實其一名一年級醫學生於沙田寓所墮樓身亡，校方表示難過及惋惜，向學生家屬致以深切慰問及哀悼，並會盡力提供支援，現正積極協助其家人由內地返港處理後事，亦會為他同級同學按需要安排心理輔導。

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責任編輯：鄧凱文

威爾斯親王醫院 輔導

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