【健康碼】甚麼是健康碼？一文睇清健康碼申請方法+費用+名額6大Q&A

▲ 特首林鄭月娥今日表示，健康碼討論已進入最後階段，有望在本周內公布詳情。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情放緩，港府將推出港版「健康碼」，與內地及澳門政府研究互認安排，以便進一步恢復粵港澳的的經貿合作。特首林鄭月娥6月30日表示，健康碼討論已進入最後階段，有望在本周內公布詳情。不過，健康碼如何申請？費用多少？有何注意事項？TOPick率先為大家一一拆解。

1. 甚麼是健康碼？

港版健康碼亦稱為「港康碼」，是有效期為7日的二維碼，以便粵港澳三地互認並豁免檢疫，港人只要在認可的醫療機構進行病毒測試，且結果呈陰性，就在中港兩地出入境時，獲豁免14日隔離檢疫。

2. 合資格申請對象？

「港康碼」初步接受專業人士、有公務及商務需要者等申請，詳細安排以政府公布為準。

3. 申請名額？

每周2,000至3,000個。

4. 如何申請健康碼？

「健康碼」只接受由認可醫療機構發出的病毒檢測結果。據悉，本港目前有8間認可化驗的機構，市民接受病毒檢測後，如結果呈陰性，便可於衞生署網站取得屬於自己的「港康碼」，再藉此申領其他地區的「健康碼」。而申請人需填寫電子表格，待驗證完畢後，該電子表格便會轉換成「粵康碼」或「澳康碼」。

醫院：

養和醫院

仁安醫院

港怡醫院

荃灣港安

香港港安醫院

化驗所：

栢立醫學化驗所有限公司

香港分子病理檢驗中心有限公司

基因檢測公司Prenetics

5. 病毒測試費用？

在本港私家醫院或化驗所進行病毒檢測，收費1500至2000多元不等。以荃灣港安醫院為例，設有3種測試，分別為深喉唾液核酸測試、鼻咽拭子核酸測試及鼻咽拭子快速核酸測試，收費1500至2270元不等，最快1至2小時有結果。

6. 注意事項？

每個健康碼有效期為7日，逾期後想獲豁免檢疫，就必須再次申請。

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