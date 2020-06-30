涉藏摺刀男生拒判感化　官改判簽保守行為並祝考試成功

▲ 被告獲有條件釋放，以1,000元簽保守行為1年。（資料圖片）

18歲中五男生涉於11.11「大三罷」當天在柴灣管有1把摺刀，早前否認1項管有違禁武器罪，經審訊後被裁定罪成，還押1周後於高等法院申請保釋候懲獲批，今（30日）於東區裁判法院原被判18個月感化令，惟被告不願意接受感化，裁判官再次考慮後，終准被告有條件釋放，以1,000元簽保守行為1年，最後更祝他考試成功。

被告為中五男生吳銘揚（18歲）早前否認於2019年11月11日，在柴灣道天橋近柴灣道迴旋處管有1把彈簧刀，經審訊後被裁定罪名成立，裁判官香淑嫻將他還押候懲，期間索取感化、勞教中心等報告。

辯方今早指出，被告的感化報告建議判以18個月感化。裁判官香淑嫻閱畢更生中心及勞教中心報告後指，報告內容提到被告超重，不適合進勞教中心，另外考慮到被告的精神及心智等因素，更生中心會較教導所更適合。

辯方又指，被告患有專注力失調症，現已三度重讀中五，7月初須應付考試，若錯失是次考試，學校表明不會安排補考，而罰款是處理本案合適的方式，判以監禁則不合比例，被告已還押1周，「再罰落去似乎過多」。

裁判官香淑嫻判刑時指，考慮過求情、還押時數及報告內容後，被告有專注力失調症，但他現自行停藥，已一段時間未有覆診，校內操行及學業狀況均令人關注，其母親有盡力照顧，但仍未能監管其行為，判以感化是有需要，及對被告更生有益，最初判以18個月感化令，期間被告須依從感化官指示居住、工作，須守晚10朝6的宵禁令，參與社區活動及心理治療等。惟被告不願意接受感化令，辯方希望法庭再考慮無條件釋放被告。

案件押後至下午再續，裁判官最終指，被告最初向感化官表示接受感化，惟今早又表示不接受，裁判官認為恰當的刑罰是有條件釋放，以1,000元簽保守行為1年，期間不得再干犯管有違禁武器及攻擊性武器的罪行。裁判官最後祝他考試成功，並寄語被告要用心温習。

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記者：林欣樂