【港區國安法】唐英年︰堅定不移支持 具體條文今晚公布

▲ 唐英年表示，港區國安法具體條文今晚公布。（資料圖片）

全國政協常委唐英年表示，港區國安法具體條文會待全國人大常委會會議下午閉幕後，按照適當程序今晚才公布。唐英年強調，所有人大代表、政協委員都堅定不移地支持及擁護港區國安法，又指過去一年香港受到好大衝擊，對整個特區的經濟、社會、民生造成影響，認為港區國安法可令特區行穩致遠。

法工委副主任張勇早前在座談會上的發言指，特區無權管、管不了的，中央才會行使管轄權，唐英年認為做法合理，強調是極少數情況中央才會行使管轄權。

多名港區人大代表、全國政協常委及委員下午約2時陸續抵達中聯辦出席會議，唐英年透露，今次會議由中聯辦協調部部長朱文主持，會議中傳遞了港區國安法的重要精神，但沒有透露具體為何。

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責任編輯︰林曉君