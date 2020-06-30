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港鐵明日起加密班次　屯馬線由近10分鐘一班調至7分鐘一班

社會 16:33 2020/06/30

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港鐵明日起加密班次。（資料圖片）

疫情緩和，近月港鐵客量陸續回升，港鐵公司今日（30日）宣布將於明日（1日）起加密全線班次（迪士尼綫及機場快綫除外），平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次，由現時不同路綫的每3至10分鐘一班，加至每3至7分鐘一班車不等。

平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次調整如下：

  現時（分鐘） 調整後（分鐘）
東涌綫 10 7
屯馬綫一期 9.8 7
觀塘綫、荃灣綫、
港島綫、將軍澳綫、南港島綫、東鐵綫及西鐵綫		 3 - 8 3 – 6.5
機場快綫 15 – 30 維持不變
迪士尼綫 10 – 20 維持不變

註：由於繁忙時段列車班次從未增減，故以上調整不涉及繁忙時段

資料來源：港鐵公司

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記者：陳梓蔚

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