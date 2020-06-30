港鐵明日起加密班次 屯馬線由近10分鐘一班調至7分鐘一班
社會 16:33 2020/06/30
疫情緩和，近月港鐵客量陸續回升，港鐵公司今日（30日）宣布將於明日（1日）起加密全線班次（迪士尼綫及機場快綫除外），平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次，由現時不同路綫的每3至10分鐘一班，加至每3至7分鐘一班車不等。
平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次調整如下：
|現時（分鐘）
|調整後（分鐘）
|東涌綫
|10
|7
|屯馬綫一期
|9.8
|7
|觀塘綫、荃灣綫、
港島綫、將軍澳綫、南港島綫、東鐵綫及西鐵綫
|3 - 8
|3 – 6.5
|機場快綫
|15 – 30
|維持不變
|迪士尼綫
|10 – 20
|維持不變
註：由於繁忙時段列車班次從未增減，故以上調整不涉及繁忙時段
資料來源：港鐵公司
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記者：陳梓蔚