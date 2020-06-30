【絕世好新抱】103歲奶奶意外受傷臥床17年　78歲新抱每日按摩抹身悉心照顧

▲ 78歲的新抱每日照顧百歲奶奶的起居。

婆媳關係一向是世紀難題，然而也有婆媳相處起來比親生母女更親密。中國山東菏澤市一名78歲新抱，17年來無微不至地照顧臥床不起的奶奶，讓已經103歲的奶奶看上去依然精神十足。這名年近8旬的新抱更明言，只要自己還能照顧人，就會一直好好伺候奶奶。

據內地媒體報道，今年103歲的王紀榮，在10多年前一次意外後摔倒，摔斷了胯骨臥床至今。78歲的新抱李富榮多年來卻對奶奶不離不棄、細心照料。她說，有空就會推奶奶出外面走走，一起說話聊天，沒事婆媳倆就打打牌，

趁自己還能照顧時就盡力照顧，除非自己體力真的不行了。

新抱報恩悉心照顧

每天李富榮除了照顧奶奶的3餐，亦會為她進行翻身、按摩和梳洗等，生活中的點滴，李富榮都打理得井井有條。

奶奶人特別好，年輕時我下地做農活，她幫我照看孩子，心情不好時，她總能第一時間發現，現在是我報恩的時候了。

不少網民得悉這對婆媳的事，紛紛大讚新抱「百行以孝為先，貴在堅持」、「久病床前無孝子，母女關係有時候都很難做到這樣」。不過亦有網民為李富榮抱不平，「感動的背後其實是其他子女不作為的心酸」、「78歲還要照顧別人，雖然很感動，但感覺太難了」。

更多有關婆媳新聞，

【絕世好奶奶】婆媳相處猶如親生母女 新抱曬奶奶送豪宅：嫉妒嗎？

【惡頂奶奶】新抱臨盆在即穿羊水 同住奶奶要求洗完衫再入院生仔

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick 推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳