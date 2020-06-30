【檢疫令】內地入境強制家居檢疫令延長至8月7日　粵港澳三地就互認檢測保持溝通

▲ 內地入境強制家居檢疫令措施延長一個月至8月7日。(資料圖片)

鑑於受新冠肺炎疫情影響，港府於今年2月8日凌晨零時起，根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），要求從內地入境或在抵港前14天內曾到內地的人士（湖北省除外）在抵港後，必須強制在家居或其他住所接受隔離檢疫14天，有關《規例》的有效期於下月7日屆滿，食物及衞生署發言人今日（30日）宣布延長《規例》一個月至8月7日。

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發言人指，政府早前已修訂《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），引入機制賦權予食物及衞生局局長，可指定從第一類指明地區抵港人士必須接受強制檢疫，以及從第二類指明地區抵港人士，可在符合相關條件（例如2019冠狀病毒病測試結果為陰性）下，無須接受強制檢疫。



港府正與廣東省和澳門特區政府的相關部門，在聯防聯控的工作框架下，就互認檢測及互免檢疫保持緊密溝通，以及在疫情許可下，考慮有限度地放寬三地過境人流，便利必要來往粵港或港澳的人士。政府需要599C章的法例框架以實施有關過境安排，因此今日刊憲把第599C章的有效期延長1個月至2020年8月7日。

發言人指，留意到不少海外國家在放寬減少社交接觸措施後，疫情反彈，錄得大量新增個案，並需要再次實施有關措施。因此當局會繼續密切留意疫情發展，不時檢討已實施的相關措施，以在考慮到所有相關因素後作出適當調節，呼籲市民繼續保持警覺，在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：郭詩詩