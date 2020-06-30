有傳港鐵今年計劃凍薪惹工會不滿　如落實則為03年以來首次凍薪

▲ 有傳港鐵今年計劃凍薪，惹來工會不滿，如凍薪決定落實，則為2003年以來首次凍薪。（資料圖片）

港鐵今年薪酬調整方案公布在即，有傳聞指港鐵今年擬凍薪，港鐵工會今日（30日）約見管理層後指，港鐵去年賺逾百億，如仍決定凍薪，是令人失望的決定。工會會見管理層後，獲承諾盡力捍衛既有加薪機制，惟未有承諾不會凍薪。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗指，港鐵上一次凍薪已經是2003年。香港鐵路工會聯合會主席林偉強則指，港鐵去年賺逾百億，如仍要求凍薪，是令人失望的決定。

港鐵工會今日與港鐵公司開會討論，譚建釗指席間工會已向港鐵公司表明，前線員工對凍薪感到憂慮，如公司決定凍薪，員工士氣會受重創，亦絕不能接受。港鐵公司則回應指，會極力捍衛薪酬調整機制，但未有承諾不凍薪。

工會亦指，港鐵公司近日單方面削減員工醫療福利，由7月1日起，員工到指定醫務所求診，診金由20增至30港元。譚建釗指，公司今次能不諮詢就加價，擔心未來一加再加。

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記者：陳梓蔚