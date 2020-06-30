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【四季蔬菜】菇菌熱量低兩碗只有40多卡 菇菌含抗氧化營養素硒質維持心臟健康

保健美顏 17:10 2020/06/30

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

剛剛弄好雜菌肉片飯作晚餐，門鈴便響起，Bonnie問：「有東西吃嗎？」我答：「正準備開飯。」「有預我一份嗎？」她問，我說：「你沒有告知我你來吃飯啊！」

她到廚房查看：「你經常說要吃菜，又不見你餐餐吃。」我反駁：「秀珍菇不就是菜嗎？夏天並非葉菜當造的季節，所以炎夏多為改吃菇菌或瓜果。」她對菇菌有點歧視：「我總覺得菇類沒甚麼營養！」

我詳細說明：「那就大錯特錯了！菇菌熱量低，兩碗只有40多卡，但營養價值卻十分高，它含豐富的抗氧化營養素硒質，對延緩老化及維持心臟健康十分重要。加上它的纖維不少，特別是水溶性Beta glucan，冬菇和蠔菇含這種水溶性纖維，更是菇菌中最多，對降膽固醇及穩定血糖很有幫助。大家都知道香蕉鉀質高，其實菇菌也不遑多讓，2/3杯燒烤菇的鉀質，已相等於一隻中型香蕉的鉀分量了。」

我續說：「菇也是一種不錯的天然調味料，上回你吃過我做的減肥版冬菇蒸肉餅，你不是說那些冬菇味很香嗎？千萬別以為菇只能充當佳餚中的配角，燒烤菇更可作為主菜，很多漢堡包店也會用來做素漢堡呢！」

Bonnie說：「你真是百分百菇菌的忠實fans！」

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撰文 : 黃凱詩 營養師

健康養生 食用安全 營養師

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