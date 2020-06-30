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【同偕白首】黎姿跟丈夫同框賀父母金婚紀念　分享美滿婚姻在於忍耐包容

娛樂 17:38 2020/06/30

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黎姿撰文分享父母婚姻之道。

現年48歲的前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而），跟丈夫馬廷強結婚11年，現時育有三女，擁有美滿幸福家庭。今日黎姿在社交平台分享，為為父母慶祝結婚50周年紀念，其中近年少有曝光的丈夫馬廷強，亦有跟黎姿同框入鏡，祝賀外父外母。

黎姿雖已淡出幕前，但現時為醫學美容院CEO的她，依然常為傳媒關注，三女之母的黎姿，上有高堂，向來十分孝順愛家。

丈夫馬廷強罕有現身。（取自微博）

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日前黎姿雙親金婚紀念，一家人共同慶祝食飯，黎姿在微博分享家庭照，她為父母金婚特準備了一個粉紅色以金葉作點綴的三層蛋糕，黎姿老公馬廷強及三個女兒亦有現身，三代同堂溫馨切蛋糕，一家人流露燦爛笑容，不過，飯局似未見黎姿弟弟黎嬰。

黎姿父母結婚50周年。（取自微博）

黎姿又撰文分享婚姻之道，自言要跟父母好好學習，如何面對順境逆境。

黎姿留言：「在人生的路途中，爸媽時常都教我有愛就會有動力和希望，作為女兒眼看他們在生活中的順境逆境、甜酸苦辣，他們都從不氣餒，總能互相忍耐和包容，勇往直前走過人生的每一步，這個生活態度真的值得我去學習。這天是他們『結婚的50周年』，衷心祝願爸媽幸福安康，開心的過每一天！」

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黎姿08年跟馬廷強結婚，擁有幸福家庭。（取自微博）

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黎姿於2008年嫁予商人馬廷強，之後誕下三女，一家五口十分幸福。兩年前黎姿跟丈夫結婚9周年，當時她罕有分享愛情觀。

黎姿曾分享：「今天的我，和九年前有甚麼不同？老了，有皺紋了，有白頭髮了？其實我已經不在意這些問題。生活帶給我的閱歴，令我更願意付出而不再計較，亦令我變得自信，知足和快樂。」

48歲黎姿凍齡有道。（取自微博）

黎姿又感謝丈夫陪她一起歲月。「謝謝我最親愛的丈夫，九年前給我一生幸福的許諾，一起建造我們溫暖美滿的家庭。今天如果你問我愛情是甚麼？我會說是日常的相依相伴，是溫柔的一聲問候，是笑著接受彼此的皺紋和白髮。是他願意和我一起慢慢變老，是他將我當成小孩子一樣永遠珍惜。Happy Anniversary to us！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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