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7歲女童被虐致成植物人　母被判囚逾15年申上訴許可被拒

社會 17:27 2020/06/30

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上訴庭今於判詞對兩人的上訴理據逐點反駁。（資料圖片）

7歲女童林林遭母親疏忽照顧致成植物人案，涉案母親前年就忽略兒童等罪被判囚15年3個月，父親亦就妨礙司法公正被判囚4年半。兩人早前就定罪及判刑申請上訴許可，上訴今頒下判詞駁回有關申請，並批評上訴一方提出的多個上訴理據均於原審時未有觸及。

7歲林林疑被虐致植物人　父母申上訴控方透露林林情況惡劣

涉案女被告王榮汶（44歲）及男被告凌耀忠（54歲）早前分別提出上訴，上訴庭今於判詞中對兩人的上訴理據逐點反駁，包括女被告一方指原審法官在總結案情時，未有仔細提及辯方指若林林真的與女被告同住，女被告根本無法隱瞞，但上訴庭直指女被告的代表律師「睇過龍」，事實上原審法官已處理有關案情。

至於女被告一方指，審訊時陪審團不應看到林林送院後的照片，質疑有關照片只是為了煽動陪審團，但上訴庭指出有關照片是以雙方同意事實的形式呈堂，質疑為何原審時辯方為何沒有提出爭議。

上訴庭又批評上訴一方提出的多個理據，均反映上訴方並沒有徵詢原審大律師，反而更是推翻了原審大律師的決定，上訴庭批評有關現象日漸常見，而且完全不能接受。

上訴庭駁回兩被告的所有理據，維持原判，並提醒兩被告可再更新上訴理據，但上訴庭有權將兩人等候上訴期間的時間不計算在已服刑期之內。

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記者：楊詠渝

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