6.12中信集會施放催淚彈覆核續訊　政府指集會是為勇武派提供庇護

▲ 案件今（30日）於高等法院續審。（資料圖片）

去年6.12民陣召集人岑子杰於金鐘中信大廈外舉行反修例集會，集會最終遭警方以催淚彈等驅散，岑早前聯同集會人士就警方當天施於催淚彈的決定提出司法覆核，案件今（30日）於高等法院續審。政府一方今回應指，有關集會根本是為勇武派提供庇護，而集會人士備有裝備，明顯已預計有暴力情況。

代表警務處處長及律政司的資深大律師余若海今陳詞時指，事發當日警方曾嘗試將暴力示威者分隔開，而警方若然不將所有集會人士驅散，在進行執法時將會兩面受敵。余又指，若有關集會確實是和平的話，集會人士又怎會向警方投擲磚頭等？而當日集會召集人岑子杰亦曾於講台上表明會支援「因為香港而受傷的人」，余質疑「怎會有人因香港而受傷？明顯他們就是為勇武派提供庇護。」

余又質疑集會人士是否完全沒有料有會有暴力事件發生，余指出集會人士備有眼罩等裝備，反映暴力事件根本在他們的預計之中。余又回應申請人指控警方施放催淚彈時沒有為集會人士留有逃生路線指，從當日片段可見，中信大廈轉角位其實尚有逃生出路，亦有不少集會人士透過該出口離開。余又指出，當日警方並非如申請人一方所指，完全沒有跟主辦單位溝通，事實上警方在施放催淚彈後曾致電岑，並將立法會外的混亂情況告知岑，惟岑只是不斷批評警方為何如此對待集會人士。

余又指，即使有關集會最初是和平的，並不代表警方不能對集會施加任何限制，重點是有關限制是否符合比例。而且警方在驅散集會前，明顯已作出多番警告及指示，但有人刻意拒絕遵從有關指示，已構成阻礙，警方因此將有關集會定性為未經批准的集結。

法官今午聽罷雙方陳詞後，押後裁決。

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記者：楊詠渝