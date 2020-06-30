涉不忿遭迫遷縱火夫婦喪命　尼泊爾漢兩誤殺罪成候判

▲ 涉案尼泊爾籍男子早前於高等法院否認兩項誤殺罪。（資料圖片）

元朗洪水橋田心新村3年前發生鐵皮屋縱火雙屍案，涉案尼泊爾籍男子早前於高等法院否認兩項誤殺罪受審。陪審團自今（30日）早退庭商議後，以大比數裁定被告兩項誤殺罪成，案件押後至本周四（2日）判刑，法官明言有意判被告終身監禁，提醒被告準備求情時與代表律師合作。



涉案被告Shibakumar Gurung（39歲）被控於2017年12月3日，在元朗洪水橋田心新村非法殺害兩名死者陳嘉謨（66歲）及其妻子朱紅霞（55歲），被告否認兩項誤殺罪受審。被告今被裁定兩項誤殺罪成後，控方於庭上透露被告曾有17次案底，當中涉及暴力及偷竊等。



辯方要求押後以待準備求情陳詞，法官批准將案件押後至7月2日判刑，但明言有意將被告判囚終身，提醒被告需與其代表律師合作。



控方案情指，涉案被告與兩名死者均居於田心新村的鐵皮屋，而業主鄧永聯於2017年底派人將住戶逼遷，被告與兩名死者分別需於不同限期前遷出。被告於2017年12月3日案發當晚折返鐵皮屋時，發現鐵皮屋已被上鎖，遂向鐵皮屋縱火以報復，卻不幸波及居於隔壁的死者夫婦。

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記者：楊詠渝