【港區國安法】習近平簽署主席令予以公布　栗戰書：立法是人心所向、大勢所趨

人大常委會全票通過《港區國安法》，並隨即納入基本法附件三由港府頒布實施。新華社出稿，指全國人大常委會委員長栗戰書30日下午主持十三屆全國人大常委會第二十次會議閉幕會。在會議完成有關表決事項後，栗戰書作了講話。

栗戰書指出，本次常委會會議共審議8件法律和決定草案。會議最為重要的議程，是審議通過香港特別行政區維護國家安全法，並決定將這部法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公佈實施。法律和決定獲得全票通過，充分反映了包括香港同胞在內的全國人民的共同意志。

栗戰書說，常委會組成人員審議時認為，貫徹黨的十九屆四中全會精神，根據憲法、香港基本法和全國人大相關決定，常委會制定香港特別行政區維護國家安全法，對香港特別行政區維護國家安全制度機制作出了法律化、規範化、明晰化的具體安排。法律充分考慮兩種制度差異和香港具體情況，與維護國家安全的全國性法律相銜接，與香港現有法律體系相兼容，體現了「懲治極少數、保護大多數」的原則，為維護國家安全和香港長治久安、長期繁榮發展，為確保香港居民依法享有的權利和自由，為保護外國人在香港的合法權益和外國投資者的利益，為確保「一國兩制」事業行穩致遠，提供了法律支撐和保障。

栗戰書指出，國家安全、社會穩定、法治秩序是香港發展的前提，這次立法是人心所向、大勢所趨。香港特別行政區維護國家安全法施行後，將堅決有效維護國家安全，推動「一國兩制」事業沿著正確方向前進，有力維護香港特別行政區憲制秩序、法治秩序，防範和遏制外來干涉，保障香港根本利益、長遠利益和當前利益，也必將為香港創造更加安全、穩定、和諧、便利的社會環境，更好地發展香港經濟、改善香港民生，充分展現「一國兩制」的制度優越性。

栗戰書強調，有關方面要學習好、宣傳好、貫徹好、實施好這部重要法律，加強法律的宣講解讀，加快建立健全與法律制度相適應的執行機制、專門機構和執法力量，切實履行維護國家安全法定職責。香港特別行政區應儘早完成有關立法，完善本地相關法律。要深入開展憲制法治教育、國家安全教育、歷史文化教育，弘揚愛國精神，增強國家意識，為法律有效實施創造良好的社會條件和廣泛的民意基礎。

另外，全國人大常委會今早通過港區國安法，國家主席習近平簽署主席令予以公佈，自公佈之日起施行，經徵詢基本法委員會及特區意見，於下午決定納入《基本法》附件三，由港府公布實施。

責任編輯：李淇