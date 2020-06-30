車CAM指證非法傾倒廢料　垃圾蟲遭罰款6千元

▲ 街上不時可見建築廢料，疑遭非法棄置。（資料圖片）

環保署稱，一名熱心市民提供行車記錄儀錄像，舉報有人從貨車非法棄置建築廢物，涉案車主今日（30日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，被判罰款6,000元。



環保署今年1月，接獲市民舉報，指屯門青雲路有人非法棄置廢物，並提供以行車記錄儀拍下的攝錄片段，清楚顯示整個違規過程及車牌號碼，協助環保署成功查獲犯案的車主。

被棄置的裝修廢物，不單阻礙通道，亦影響環境衞生。環保署經蒐證後，根據《廢物處置條例》檢控該名犯案貨車車主。環保署對市民履行公民責任，協助政府打擊非法棄置廢物的表現，表示嘉許。



環保署發言人指出，署方已在全港多個經常非法棄置建築廢物的地點，安裝了24小時運作的監察攝錄系統。此外，隨着個人手提電話及各種行車記錄儀等設備的功能提升及普及，有助市民挺身而出舉報非法棄置廢物行為，達致「非法傾倒，有人睇到」的全民監察效果。

發言人提醒所有從事裝修、建築工程和運輸業的從業員，必須依法妥善將工商廢料及建築廢物運送至政府的廢物處置設施。在公眾地方及馬路邊棄置廢物是違法行為。

根據《廢物處置條例》，首次定罪最高可被處罰款20萬元及監禁6個月，其後再被定罪，最高可被處罰款50萬元及監禁6個月。

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責任編輯：吳卓峰