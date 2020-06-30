【連環殺手】潛逃40年謀殺強姦性侵至少50人　加州連環殺手庭上認罪判終身監禁

▲ 加州連環殺手Joseph James DeAngelo日前於庭上認罪，將面臨終身監禁。

潛逃了約40年、牽涉數十宗謀殺、強姦等案件的美國加州連環殺手Joseph James DeAngelo，曾於70至80年代殺害13人，並性侵逾50名受害者。他自2018年落網後，日前於當地時間周一（29日）在認罪聽證會上認罪，將面臨終身監禁刑罰。

對法官問話僅作簡單回應

綜合美媒報道，今年74歲的DeAngelo當日身穿橙色囚衣、頭戴塑膠面罩，坐在輪椅現身聽證會。面對法官問話，他僅簡短回答「是」、「不是」、「有罪」和「我認罪」，他所承認的罪行包括「13項已知的謀殺罪和近50宗強姦等」，當日他已同意認罪協議的條款，換取沒有假釋機會的無期徒刑。

據檢察官Amy Holliday指，DeAngelo罪行猖狂，作案規模簡直令人難以置信。而加州準備廢除死刑，並確保他獲判終身監禁且無假釋。

犯案足跡遍及加州多地

據資料顯示，DeAngelo是越戰老兵，自越戰回國後於1970年代在加州擔任警察。在1976年到1986年的10年間，他先後犯下數十宗案件，除了性侵至少50人外，還殺害至少13人，並洗劫多名受害人家中的財物，犯案足跡遍及加州10個縣。

他慣常以蒙面方式，半夜時分侵入單身女性家中，以繩子綑綁被害人後加以侵犯、強盜，並要脅對方性命，令人髮指的是被害人年齡從13歲到41歲都有。其行兇的手法亦讓他擁有「東區強暴犯」（East Area Rapist）、「鑽石結殺手」（Diamond-Knot Killer）和「暗夜尾隨者」（Original Night Stalker）等稱號。

DeAngelo在最後一次犯案後，便銷聲匿跡了近40年，調查人員最終在2018年透過DNA分析等技術成功拘捕DeAngelo，為這數十宗的懸案結案，有關DeAngelo的裁決預計將於8月宣判。

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責任編輯:王俊賢