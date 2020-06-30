【悟空小俠】張衛健聲演LEGO動畫齊天大聖　扮孫悟空挑戰18秒急口令

▲ 張衛健再度聲演孫悟空。（電影公司提供）

張衛健當年演《西遊記》孫悟空深入民心，一句「花果山水濂洞美猴王齊天大聖孫悟空」街知巷聞，最近張衛健為LEGO卡通頻道系列《悟空小俠》再度聲演「齊天大聖」一角及主唱主題曲《花果山新星》。

Dicky把他多年來對孫悟空的詮釋、精彩演技及獨特個性化為聲音，為香港版卡通作廣東話及國語配音。

張衛健同時主唱主題曲，歌曲盡顯悟空小俠眼仔睩睩的可愛形象，他更親自填上急口令歌詞，以18秒一Take過讀畢全段119字，沒有喘氣就能繼續錄音，相當專業！

▲ Dicky一口氣讀出119秒急口令。

Dicky在配音空檔發揮搞鬼本色，笑言因將「孫悟空」角色發揮得淋漓盡致，為接受全新挑戰決定聲演是次卡通，並將他的急才加到配音及急口令當中。

他又藉機提醒小朋友要永不言棄及面對事情時應保持信念，以「怕輸嘅無得贏」為格言去應對每一個挑戰，敢拼不怕輸才會迎來成功！

《悟空小俠之誕生篇》劇場版將於7月12日於黃Viu煲劇平台、ViuTV網絡平台、翡翠台上午10時及LEGO YouTube 首播。Dicky主唱的《花果山新星》亦將於7月起於LEGO YouTube channel上免費收聽。