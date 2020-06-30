20歲男生涉藏噴霧罐連火機罪成　官不相信用作燒烤用

▲ 被告於東區裁判法院被裁定罪名成立。（資料圖片）

去年6.12金鐘政府總部外集會前一晚，20歲學生涉於上環信德中心附近管有3支貼有打火機的噴霧罐，早前否認1項管有攻擊性武器罪受審，今（30日）於東區裁判法院被裁定罪名成立。裁判官裁決時指，被告曾告知警員該壓縮氣體是用作「燒嘢食」，裁判官則表示無法想像「點樣可以用來燒嘢食」，不接納其說法，並引述報告指，該噴霧罐可噴發火焰至1.5米距離，符合攻擊性武器定義。

被告為馬子樂（21歲），報稱學生，早前否認於2019年6月11日，在上環信德中心地下7-11便利店附近，無合理辯解而攜有攻擊性武器，即3支噴霧罐，而每支噴霧罐上均附有打火機，以膠紙貼在罐身。

裁判官鄭紀航裁決時指，接納警員為可靠及可信的證人，警員在庭上曾坦白承認，他沒有筆錄與被告之間的對話，他覆述被告曾聲稱帶有壓縮氣體是用作「燒嘢食」，警員不相信說法，警員追問下，被告便指翌日將前往政總參加集會，擔心人身安全或受威脅，噴霧罐是用作自衛。

裁判官表示不接納被告指會參加集會以後的對話，由於警員當時有合理理由懷疑被告犯罪，卻沒有作出警誡，雖然被告自願供出，裁判官拒絕將之納入證供。

裁判官續指，被告聲稱會以噴霧罐「燒嘢食」，但裁判官表示根本無法想像「點樣可以用來燒嘢食」，故不接納其說法。根據檢驗噴霧罐的專家報告指，噴霧罐可持續噴發火焰，最遠可噴至1.5米距離，若用作傷害他人，而對方沒有對等武器，必然處於弱勢，故該噴霧罐是可令人無法靠近的傷人武器，並符合法例攻擊性武器定義，最終裁定被告罪名成立。

裁判官指，被告剛達21歲，更生中心並非法例下適用的刑罰，法庭只能考慮判監或勞教中心，故押後案件至7月14日判刑，期間索取勞教中心報告。

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記者：林欣樂