【新冠肺炎】本港新增2宗輸入個案　涉及一對美國返港父子　

▲ 今日新增2宗海外輸入個案，涉及一對美國返港父子 。（ 陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，連續17天未有錄得本地感染個案，惟新增2宗輸入個案，至今本港個案累計1,206宗，包括1,205宗確診個案和一宗疑似個案。

衞生防護中心公布，今日新增2宗新冠肺炎確診個案，均屬美國輸入個案，涉及19及59歲男子，兩人為父子關係，並於本月17日返港，於大圍美田邨美秀樓接受家居檢疫，其兒子為美國留學生，並於昨日起失去味覺。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：鄧凱文