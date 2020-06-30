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【不生主義】拍拖結婚20年享受二人世界　敖嘉年揭與妻共識不生孩子原因

育兒經 18:37 2020/06/30

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

敖嘉年與太太相愛20年，他近日揭與妻共識不生孩子的原因。

今年1月敖嘉年宣布離開服務了24年的無綫，他近日接受電台訪問時，分享當演員的經歷，亦提及與拍拖結婚20年的太太，共識不生孩子、享受二人世界的原因。

敖嘉年與圈外太太拍拖16年，2016年他自揭已結束愛情長跑，在加拿大結婚。二人相愛20年恩愛如昔，卻沒有計劃生小朋友。敖嘉年在電台節目上表示，太太多年來陪他走過事業的高低起跌，直言與太太經歷了很多。

香港小朋友好辛苦

他感激太太對他不離不棄，鼓勵他跳出舒適圈嘗試外闖。他又透露與太太共識不生孩子的原因，坦言「香港小朋友好辛苦」，跟以前讀書不一樣。他分享朋友的真實情況︰

見到朋友的小朋友每日放學溫書補習到夜晚10點幾，跟住瞓覺，第二朝6點幾又返學，星期六日又有好多課外活動。

【是咁的】敖嘉年低潮時曾當眾被嘲「茄喱啡」　感激太太共伴人生廿載起跌

媽媽贊成不生孩子

對感情事一向低調的敖嘉年，最近受訪時不時答謝太太。他早前在香港開電視節目《是敢的》，亦表達了不計劃生小朋友的想法。他表示：

其實是很早的決定，是我媽叫我不要生，現在這個時勢、這樣的社會很辛苦，以前李麗珊說養一個小朋友要四百萬，現在哪能夠？所以生小朋友絕不簡單。

在太太身邊他不需要隱藏任何情感，亦試過在她面前哭。他直言太太是他最感激的人︰

每次想放棄時，她永遠也叫我不要放棄、給予我精神上的支持，有一個這樣的人很重要，她跟我聊一些很密切的事，很精準分析事情的對與錯。

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責任編輯︰駱秀玲

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