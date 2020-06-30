【港區國安法】港澳辦發聲明堅決支持　是對危害國安者高懸的利劍

全國人大常委會傍晚在北京閉幕。人大常委會早上全票通過「港版國安法」草案後，亦通過將港版國安法納入《基本法》附件三並在港實施，國家主席習近平簽署主席令予以公布。法例料明日(7月1日)起生效。港澳辦發表聲明指，堅決擁護全國人大常委會通過《香區國安法》，辦將全力支持配合做好法律實施相關工作，確保法律在香港執行到位。

聲明表示，通過該法，是「一國兩制」實踐具有里程碑意義的大事，將全面準確貫徹「一國兩制」方針，切實維護國家主權、安全、發展利益，有效維護憲法和基本法所確立的特區憲制秩序，保持香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠提供強大制度保障，香港也將迎來變亂為治、重返正軌的轉機。

聲明指出，港區國安法在堅守「一國」之本同時，兼顧「兩制」差異，對嚴重危害國家安全的四種犯罪行為的構成及其刑罰作出明確規定，並從中央和香港特區兩個層面，建立健全維護國家安全的執行機制，完全符合「一國兩制」方針，符合憲法和基本法，是完善「一國兩制」制度體系的重大舉措。

對於那些危害國家安全的極少數人來說，這部法律是高懸的利劍；對於絕大多數港人包括在港外國人來說，是保障其權利自由和安寧生活的「守護神」，使香港擁有更加完備法律體系、更穩定的社會秩序、更良好的法治和營商環境。

港澳辦強調，中央政府維護國家主權、安全、發展利益的決心，貫徹「一國兩制」方針的決心，以及反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。任何恫嚇和制裁，都動搖不了香港國際經濟地位。

責任編輯：李淇