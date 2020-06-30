《港區國安法》生效後　香港有機會絕跡的3件事

▲ 去年反修例風波引起的激進示威活動，被中央視為有恐怖主莪的苗頭。

《港區國安法》將於今晚凌晨生效，不少主張港獨、自決政黨都趕及今日高調公布解散組織。有政界中人料，香港回歸至今，一般市民經常都會在新聞看到的事，很大機會成為過去，將來應該難以復見了。

《港區國安法》規管4類行為，包括︰一、分裂國家；二、顛覆國家政權；三、恐怖活動；四、勾結外國或者境外勢力危害國家安全。

有政界中人估計，政界為了規避風險，以下幾個活動，有可能由以往的高調進行轉為低調，甚至成為絕唱︰

一、政界訪美︰每年民主派人士到美國會見當地官員，講解香港最新情況。前特首董建華在位時，曾批評民主黨元老李柱銘跑到唱衰香港。去年反修例期間，有人甚至要求美國成立《香港民主人權法案》並制裁香港和中國。相信立法後，民主派擔心觸犯法例中，「勾結」外國或外部勢力的罪證，甚至「分裂國家」和「顛覆國家政權」，因此將會減少這種行程，尤其是去台灣與民進黨、時代力量等台獨政黨交流。如果真的外訪，相信要超強的政治智慧，才能把握到恰度分寸了。

二、自決主張︰公開宣傳港獨、揮動港獨旗，明顯主張香港從中國分裂出來，肯定觸犯「港區國安法」。可是，近年一些組織如香港眾志等，便一直強調不支持港獨，但主張香港自行決定自己的前途。然而，中央認為，港獨是「明獨」，自決則是「暗獨」，屬分裂國家行為。因此，估計一直主張自決的黃之鋒等人都會避談這個題目了。

三、激進示威︰反修例風波期間，有大量激進示威者投擲汽油彈，而警方甚至多次破獲製造炸彈等具大殺傷力的工場。雖然，現行本港有多條法例檢控相關行為，但中央早前多次指摘，這些都是「恐怖行為」。因此，日後如果有人再以如此激進示威手段，由於背後結合分裂國家等政治主張，所以當局可能加控從事恐怖活動了。更重要的是，根據新法例，由於警方日後將投入大量人手，收集涉及違反「港區國安法」的情報工作，因此去年的火光處處，應該難以重現。

不過，每年6月4日，支聯會都會舉辦六四燭光晚會，要求「結束一黨專政」，日後又會觸犯法例？有消息人士指，香港依享有集會、言論自由，將來應該可以照辦。