中大稱有信心9月7日如期開學　逾8成課堂面授　混合教學模式將成「新常態」

▲ 中大表示有信心新學年可如期於9月7日開學，8成以上課堂可以面對面方式教授。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，香港中文大學校長段崇智及常務副校長陳金樑今日（30日）向全體師生發信，表示校方有信心新學年可如期於9月7日開學，8成以上課堂可以面對面方式教授，並會實施保持座位距離及設置口罩販賣機等一系列防疫措施，並形容個別課程實施網上及面授課堂並行的「混合教學模式」將成新常態；另安排非本地生最早於7月中起分階段回校，以完成強制家居檢疫。

中大表示，現正準備重開校園、恢復面對面授課和活動，有信心2020至2021學年可以按原定計劃在9月7日開學，強調員工和師生的健康和安全是重中之重，無論在何時何地參與學術或非學術活動，都必須保持適當的社交距離，以防感染。

中大考慮包括延長上課時間表及充分利用校內課室等安排，有信心8成以上的課堂，將可以面對面方式教授，有關安排或對部分師生造成不便，冀獲大家諒解。

為減少大型聚會並以防萬一，校方仍須保留網上教學安排，形容各同學、教研人員及工作人員等，在上個學期已逐步熟習運用科技及網上平台學習及工作，相信在新學年延續網上學習和工作應會大致順利。校方亦提升了無線網絡及資訊科技的效率，令網上教學更暢順。校方會視乎個別課程的教學需要，形容網上授課和面授課堂並行的「混合教學模式」將是新常態，校方稍後會公布課堂時間的細節安排。

中大指，安全的校園是順利開課的先決條件，將多管齊下實施多項校園預防感染措施：

所有人在校園，尤其是乘坐校巴或身處室內時，必須佩戴口罩。

大學將於個別地點設立體溫監測點，並提供酒精搓手液，亦會設置口罩販賣機。

大學將定時清潔和消毒公眾場所與設施，如課室、圖書館、體育場館、升降機、校巴等。

為讓師生在授課和導修課時保持適當距離，大家出入課室和實驗室均有特別的新安排，座位必須相隔1.5米，各人面朝同一方向，兩人之間須留一個空置座位。

大學保健處的醫療團隊將會照顧患病師生，並為懷疑感染者及其緊密接觸者安排病毒測試。

大學及其9所書院亦將協助非本地生於9月7日開學前，完成政府規定的強制家居檢疫要求（如適用），大學將安排非本地生最早於7月中起分階段回校，形容有關安排經仔細考量，殊不容易，而個別書院和宿舍將各自有特別安排，以便在維持宿堂生活、遵守自我隔離及強制家居檢疫之間取得平衡。

學生如因無法控制的情況而未能於開學時回到校園，大學將另作安排，盡量減少對同學學業和校園生活的影響。

假若新冠肺炎疫情受控，本地宿生將可於9月5日遷入宿舍，惟宿舍的間格與布置、運作及各項活動，均須按防疫控制和社交距離的相關指引作出調整。校方也須要預留應急的宿舍空間，以應對本港疫情可能再爆發的情況。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅