【黎明新歌】Leon《顧家》全新MV曝光　胡楓+林海峰+陳柏宇演繹各式暖爸

▲ 黎明《顧家》MV登場。

黎明（Leon）近期社交平台發布多條短片，為新歌《顧家》宣傳，而《顧家》MV今日（7月1日）正式發布。雖然Leon去年與JUNO合作《忘記和記》，不過黎明個人歌曲已是2018年的《下半場》，所以Leon今次是隔了兩年才有個人新歌面世。

Leon為《顧家》MV邀來林海峰、陳柏宇、胡楓3位圈中好爸爸友情演出，帶出顧家和保護所愛的人是男人的天職。

Leon早前就在facebook分享跟填詞人黃偉文（Wyman）及作曲、編曲、監製的雷頌德的製作概念，填詞的黃偉文指，跟黎明以個人歌手身份的合作，已是16年前合，所以今次寫詞，自己都好奇有何火花。

至於雷頌德亦說，今次合作《顧家》，二人事前沒有刻意去談方向和要求，Mark只憑對黎明近年的感覺去做。

▲ 修哥為MV客串。

黎明覺得此歌是老友送給他的生日禮物，故十分喜歡。他亦曾分享了MV的製作花絮，今次《顧家》MV共邀來林海峰、陳柏宇、胡楓3位圈中暖男的演出，3位暖爸以自然溫馨演出，帶出一份溫暖感覺。

Leon很感謝3位好友為MV拍攝，也感謝每位幫忙的工作人員，而MV營造不是華麗版本，卻更有平實感。

Leon並指希望《顧家》令每個出來工作的人們有共鳴。黎明道：「希望大家繼續努力，繼續顧家。」

《顧家》現有有兩個版本，分別是「同居版」及「已婚版」。「同居版」有素人女歌手合唱，「已婚版」則由黎明全程獨唱。

《顧家》歌詞細膩動人，表達出顧家男的特質和心聲，可說是Leon一首充滿愛意的告白歌！