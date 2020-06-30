涉虐打5狗寵物店女東主囚8個月　官斥虐打手法殘忍

▲ 大埔寵物美容店御犬舍東主貝柳螢（左二）涉虐狗被控。（經濟日報資料圖片）

大埔寵物美容店女東主涉虐待5隻狗隻片段早前於網上流出，包括有狗隻被腳踢及被凌空吊起等，涉案東主被控8項殘酷對待動物罪，案件今（30日）於粉嶺裁判法院再訊，女東主承認其中5項控罪，被判監8個月。辯方求情指，被告只為盡快完成美容工作，並非為發洩而犯案；裁判官判刑時則直斥被告虐打手法殘忍。

涉案被告貝柳螢（28歲）報稱任職寵物美容師，今承認5項殘酷對待動物罪，控罪指被告於2019年8月至10月期間，在大埔翠怡花園地舖「御犬舍」內，殘酷地對待5隻狗，而導致該些動物受到不必要的痛苦，另3項殘酷對待動物罪獲撤銷。

案情指，被告為大埔寵物美容店「御犬舍」女東主，於2020年1月8日，Facebook上流出5條片段，內容包括被告在5個不同時段分別虐打5隻狗，包括以腳踢、以手及藤條虐打狗隻。5條片段中，被告於修毛枱上替狗隻修理毛髮時，從枱底取出藤條虐打狗隻，另有數次以腳踢狗隻，又多次用手打狗的頭部，更曾扯起1隻狗的頸部，以致它一度凌空吊起，之後將它撞向牆壁等。

辯方求情指，被告每次替狗隻洗澡只有2至3小時，若狗隻不合作，被告才用此方法對待狗隻，只為盡快完成工作，事後知道用不正確手法處理，但強調絕非為發洩或獲得快感，被告自己亦養狗，是愛護動物的人，事後已知錯，店舖亦已結業，被告更患上躁鬱症。

裁判官判刑時指，被告接受客人委託照顧寵物，卻違反誠信，案情指受虐狗隻沒有傷勢，但被告犯案不只一次，甚至使用器具施虐，直斥其手法殘忍，判監8個月監禁。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂