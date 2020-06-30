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【港區國安法】李家超︰率領紀律部隊全力以赴 確保條例有效實施

政治 19:49 2020/06/30

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李家超稱，保安局正建立有效維護國安的執行機制。（資料圖片）

保安局局長李家超聯同六個紀律部隊首長發聲明，歡迎全國人大常委會通過「港區國安法」，並表示全力支持有關法律在香港有效實施。李家超表示，會率領各紀律部隊堅定不移、全力以赴支持和做好「港區國安法」的落實工作，確保條例有效實施。
 
六個紀律部隊首長包括︰警務處處長鄧炳強、海關關長鄧以海、懲教署署長胡英明、消防處處長梁偉雄、入境事務處處長區嘉宏，及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長。

聲明中表示，特區政府即將公布實施「港區國安法」，會盡快設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會。李家超稱，保安局正建立有效維護國安的執行機制，於警務處內成立專職維護國安部門，配備有效執法力量，履行維護國安的執行工作，而其他五支紀律部隊，也會在其專業範疇全力協助、配合。

李家超認為，從國家層面制定香港特區維護國家安全的法律，是中央考慮到香港的實際情況。強調立法有助香港回復安寧、經濟重拾正軌、讓香港走出困境，保障香港長期繁榮穩定。

鄭若驊表示，會繼續領導律政司全力支持和履行維護國安職責。（資料圖片）

另外，律政司司長鄭若驊亦發聲明表示，歡迎港區國安法獲得通過，並列入《基本法》附件三以在香港特區公布和實施。鄭若驊指出，港區國安法為香港特區防範、制止和懲治危害國家安全的違法分子，作出明確規定、提供清晰法律基礎，有助維護國家安全。

鄭若驊表示，會繼續領導律政司全力支持和履行維護國家安全的職責，強調作為港國安委成員之一，會致力做好工作，協助國安委制定維護國安政策，推進相關的法律制度。

責任編輯︰林曉君

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