劉俊謙蔡思韵情侶檔演出《幻愛》　愛情徘徊殘酷與甜蜜之間

▲ 劉俊謙及蔡思韵憑《幻愛》獲香港電影評論學會大獎最佳男演員及女演員。

周冠威執導的《幻愛》，是一部有關精神病康復者的愛情片，帶出的信息，如同大熱韓劇的劇名一樣︰雖然是精神病但沒關係。這是劉俊謙演出的首部電影，亦是蔡思韵第一部香港電影，二人戲內戲外也是情侶，而劉俊謙和蔡思韵也憑此片榮獲香港電影評論學會最佳男女主角，以及香港金像獎提名。

榮獲第39屆香港電影金像獎6項提名及香港電影評論學會推薦電影的《幻愛》，是《十年．自焚者》導演周冠威（Kiwi）跟曾俊榮編劇及監製之作，由周冠威執導。

它的起點正是Kiwi拍於06年的16毫米短片《樓上傳來的歌聲》。

因為取得多個本土及國際影展獎項的鼓勵，他決定把該齣30分鐘的短片故事，延伸成近2小時的劇情長片。

▲ 導演周冠威指《幻愛》雖然和精神病患者有關，但骨子裏其實是一個單純的愛情故事。

《幻愛》醞釀13年

周冠威覺得過往與精神病相關的電影，多着墨於患者不被社會接受和理解，但他說在資料搜集期間，曾與很多康復者會面，令他看到有人害怕病發而不敢與人談戀愛，但也有人充滿勇氣，願意共同努力維繫感情。

周冠威也十分好奇心理輔導員與被輔導者的曖昧關係，因為輔導的過程中要打開心扉，又要抑壓情感，但相戀卻是禁忌，因而啟發他創作出一個關於精神病患者與心理輔導員疑幻疑真的愛情故事。

他早前受訪時指出︰「戲裏有很多幻像，情節時真時假。同時，本片也是浪漫的，美好到有些不可信。幻愛，卻是美好但殘酷，因為愛情可能是來自幻覺。」

▲ 電影選用輕鐵這個場景，來描寫都市人的疏離，以及阿樂情感世界中的孤獨。

故事講述善良戇直的小學教師李志樂（劉俊謙飾），是精神分裂症康復者，常被幻覺纏繞，渴望愛情但從來不敢戀愛。他在街頭偶遇了清麗脫俗的欣欣（蔡思韵飾），一見鍾情卻掙扎應否透露病情。

他之後遇上攻於心計的心理輔導員葉楠（蔡思韵分飾）。二人發展出一段懸疑曲折的禁戀，疑幻似真。

疑幻似真的愛情

周冠威說做資料搜集時，知道有部分精神病者明顯有病徵，以及服藥後有副作用，如眼睛無神，疲累。「同時也有很多人，你不會覺得他們有病，可以和別人自然相處。我就是揀選這一種去描寫，帶出精神病人和大家都一樣。」

這也正是周冠威揀選劉俊謙的原因，因為他當角色是一個普通人，而不是視為一個患者來演繹。揀選蔡思韵，則是因為她在《短暫的婚姻》的演出，令人眼前一亮，再加上氣質清新帶書卷氣，試鏡時演出自然具說服力。

談到要一人分飾兩角，蔡思韵曾在訪問中指出︰「欣欣好單純、好相信愛，她最了解阿樂，因為她是阿樂幻想出來一個好愛他的女仔。我對欣欣的拿捏，就是令她不似一個虛構的人。」

▲ 蔡思韵說她演繹的欣欣，很單純、很相信愛，最了解阿樂。

一人分飾兩角難度大

至於葉楠，她說拍之前也跟導演去見過心理輔導員和心理醫生作參考。「葉楠難演，因為她是一個很複雜的女仔。她曾受過創傷而心內有缺失，找不到愛、感情很混亂，直至她遇到阿樂，她又覺得恐懼，她是一個很表裏不一的人。」

▲ 蔡思韵形容心理輔導員葉楠，在專業上有一定自信心，內裏卻是一個充滿缺陷又有些自卑的人。

為凸顯兩個角色差別，她在演繹葉楠時，刻意令她說話「無尾音」、壓沉聲音，以顯示其性格。

至於演出上挑戰，蔡思韵最難忘戲中阿樂病發時，兩個女角同時出現的一場戲。每演一次，都筋疲力盡。「另一場是葉楠的情緒爆發戲，因為一shot過，沒有剪輯，而又需要遷就一些鏡頭，所以不是爆發一次，而是NG了十多次。她那種發脾氣、那種痛苦，是在於嬲自己，相對於憎恨別人，是更深的痛。這個狀態，我覺得很難演繹。」

作為首部在香港主演的電影，蔡思韵說《幻愛》對她意義重大。「我也希望透過本片話畀觀眾聽，每個人都有愛人和被愛的能力。這也是我拍本片時學習到的。」

Info

《幻愛》

上映日期︰7月2日

片長︰119分鐘

級別︰IIB

撰文：胡慧雯