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港鐵地下水管沉降微超標　房委會一地盤需停工

社會 20:19 2020/06/30

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涉事地下水管是荃灣綫太子站至美孚站的車站空調系統一部分。（資料圖片）

港鐵公司今天(30日)表示，由於設置在通州街近東京街交匯處的沉降監測點，發現一條港鐵地下水管的沉降幅度，達到20毫米的停工指標，所以已要求暫停西北九龍填海區一號地盤（東）一個公營房屋發展計劃的地基工程。該地盤房委會的一個項目，自2018年12月動工。

涉事地下水管是荃灣綫太子站至美孚站的車站空調系統一部分。至目前為止，有關的空調系統運作正常，鐵路營運亦沒有受到影響。

政府發言人就指，涉事位置沉降記錄出現20.3毫米的讀數，已即時於昨日（29日）暫停有關公營房屋發展的地基工程。獨立審查組、機電工程署及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路運作安全及其設施不受影響。

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記者：陳梓蔚

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