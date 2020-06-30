【死因無可疑】林嘉欣新片連續4日奪冠　票房破3百萬導演自掏腰包慶功

▲ 《死因無可疑》票房理想。

由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、周家怡、火火等主演的《死因無可疑》，自端午節開畫後反應極佳，連續4日力壓同期中外電影，榮登單日票房冠軍，累積收入勁破3百萬大關。

導演袁劍偉自掏腰包宴請謝票團隊及一眾演員，並順道作小型慶功，戲中主角林嘉欣、陳家樂、湯怡、歐錦棠、馮素波欣然出席，電影公司老闆楊受成亦抽空現身打氣。

▲ 老闆楊受成現身打氣。

導演望嘉欣秋生繼續鬥戲

對於《死因無可疑》好成績，導演袁劍偉表示感激：「這齣是商業港產片，相比其他香港電影投資更大，主要靠觀眾支持，才有望收支平衡。」

有戲迷建議開拍續集，或再邀嘉欣與秋生合拍《沈子玲前傳》，導演笑道：「拍前傳的構思非常吸引，我聽到好多觀眾的聲音，希望知道沈子玲（林嘉欣飾）與朱重德（黃秋生飾）之前的經歷，我想都是時候落筆去寫故事大綱了！」

▲ 《死因無可疑》慶功。

嘉欣締造一項新紀錄

《死因無可疑》亦締造了嘉欣一項新紀錄——「入行以來，我從未試過這樣馬拉松式謝票，截至今日（6月30號），我已經走勻香港、九龍、新界，足足謝了45場！我好喜歡接觸街坊朋友，特別熱情，無論發問、觀後感都相當直接，令我有所反思！」

《死因無可疑》在疫情陰影籠罩下突圍而出，家樂有感而發：「上次入戲院謝票（《我的筍盤男友》），正值疫情開始，大家心情好緊張，全民戒備；今次重返戲院，喜見更多觀眾入場，希望疫情繼續好轉！」

▲ 袁劍偉與林嘉欣一導一演創出好成績。

嘉欣盼票房再升

政府剛宣布由7月3號開始，戲院入座率放寬至8成，袁劍偉導演回應：「當然好歡迎政府這個措施，不止《死因無可疑》，更多觀眾可以入場，同呼同吸感受一部好電影，對電影業的興旺有莫大幫助！」

嘉欣回應：「這是近期最棒的消息，放寬8成觀眾入戲院！讓電影業與戲院可以好好娛樂大家，不管是帶歡樂還是你想找理由解解悶，進電影院吧！」家樂表示：「放寬到8成（入座率），好事喎！疫情對電影業有一定影響，希望可以盡快復甦，振興整個行業！」