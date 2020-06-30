【港區國安法】41名建制派議員發聯署聲明支持人大常委通過

▲ 建制派41名立法會議員今日發表聯合聲明，表示支持人大常委通過「港區國安法」。（尹櫻霖攝）

全國人大常委今日全票通過「港區國安法」，相關條例將會納入《基本法》附件三並在港實施。建制派41名立法會議員今日發表聯合聲明，表示支持人大常委通過「港區國安法」。

41名建制派議員在聲明中表明，他們相信制定和落實「港區國安法」是必要的，能夠止暴制亂，讓香港恢復平靜，「避免青年人成為政治犧牲品」，有關立法可確保一國兩制行穩致遠。

新民黨立法會議員葉劉淑儀認為「港區國安法」起了一定震懾力，她解釋，自人大常委五月底透露草擬中國安法細節，已有許多人表明不再支持港獨，亦退出本土分離組織，她認為這「已經是好事」。

工聯會立法會議員麥美娟表示，期望特區盡快公布實施國安法，並做好立法相關配套，確保法例立法後能有效執行。

經民聯立法會議員林健鋒表示，「港區國安法」的通過起了「定海神針的作用」，有助重新穩定社會，恢復營商環境，他又指出，相關條例得到大部分工商專業界人士支持。

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記者︰尹櫻霖